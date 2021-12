A Labaro sparisce un simbolo, addio allo storico cinema Harlem: al suo posto appartamenti

Un pezzo di storia che non c’è più. Labaro ha salutato il vecchio cinema Harlem, quello che per oltre un decennio è stato il punto di riferimento culturale e di intrattenimento dell’intera zona. L’appuntamento fisso per chi era ragazzo negli anni ‘70. L’unica sala cinematografica che il quartiere abbia mai avuto. L’Harlem ha chiuso nel 1981, ma per tutti è sempre stato un simbolo nonostante i 40 anni di abbandono che lo hanno contraddistinto dal giorno in cui ha cessato l’attività.

Demolito lo storico cinema Harlem

Nel 1991 il primo tentativo di demolizione e ricostruzione di un edificio non residenziale, tutto concluso in un nulla di fatto: il cartello della concessione edilizia ha campeggiato sulla facciata per anni, proprio accanto alla scritta Harlem. Intorno facciate deteriorate, infissi logori, vetri in frantumi: dentro muffa e infiltrazioni, i segni di quattro decenni passati in totale abbandono.

Un simbolo del quartiere che se ne va

Nel marzo scorso la demolizione: in via del Labaro 62-64 sono arrivate le ruspe che hanno abbattuto lo storico cinema Harlem, ma non sotterrato i ricordi di chi lo ha vissuto. Su tutti quel concerto di Antonello Venditti del 1978, prova della tournée di “Sotto il segno dei pesci”. A Labaro c’è chi conserva ancora il biglietto d’ingresso da 500 lire.

Una palazzina residenziale al posto del vecchio cinema Harlem

Oggi al posto del cinema Harlem c’è una palazzina residenziale in costruzione. Li dove un tempo c’era il cinema del quartiere sorgeranno appartamenti moderni ed ecosostenibili: bilocali e trilocali, con box interrati. “Saranno pronti entro la fine del 2022” - dicono i ben informati. Dopo mezzo secolo sparisce dunque l’Harlem: saranno i racconti e i ricordi di chi li ha passato gli anni della gioventù a raccontarlo alle nuove generazioni. A Labaro, dove di centri di aggregazione se ne contano davvero pochi a parte la parrocchia, la biblioteca e le associazioni sportive, un tempo, potranno dire, c’era addirittura un cinema.