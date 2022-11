Anziani e invalidi ostaggio della strada dissestata che nessuno ripara

Una strada troppo dissestata per essere percorsa così c’è chi da tempo non esce più di casa se non accompagnato da figli e conoscenti con automobili in grado di superare sterrato, dossi e buche profonde. Siamo nell’estrema periferia a nord di Roma dove via del Fosso di Cesano tiene in ostaggio alcune famiglie della zona, perlopiù persone anziane e fragili.

La strada di Cesano che tiene in ostaggio anziani e invalidi

“Sono invalida al 100 per cento, se ho bisogno di una visita di controllo per la mia malattia non posso, perchè la strada di campagna è dissestata, piena di buche e impraticabile, con tombini pericolosi che impediscono il passaggio” - scrive una delle residenti di quella traversa che va da via di Baccanello verso il Bosco del Rigo, ai margini del Parco Naturale di Bracciano-Martignano. E’ municipio XV.

E ancora un’altra segnalazione. “Ieri dovevo andare all'ospedale e ho chiamato un taxi che si è rifiutato di fare l'ultimo pezzo di strada che dopo le piogge è ancora peggio. Ho dovuto fare un tratto a piedi per raggiungerlo, devo fare la cataratta e non posso guidare da me con un occhio bendato, non mi viene nessuno fino a casa. Veramente siamo tutti vecchi e io faccio da portavoce”.

La strada che non è di nessuno

Via del Fosso di Cesano fa parte di un gruppo di strade del quartiere, aperte a pubblico transito, ma la cui proprietà non è del Comune nè di altri. “Strade antiche che erano già presenti agli inizi dell’800 nel Catasto Gregoriano” - spiega a RomaToday il consigliere della Lega in Municipio XV, Giuseppe Mocci. “Non sono state mai prese in carico da nessuno e ad oggi la situazione è diventata insostenibile. La strada è pesantemente ammalorata, tanto da metterne in difficoltà la percorrenza, a scapito dei residenti della zona, spesso anziani e fragili. Si tratta di una antica strada del quartiere, la cui competenza è incerta: non è privata, non è nelle more del Municipio. Ma non può restare abbandonata a sé stessa quindi nonostante questo dubbio amministrativo, nei mesi scorsi ho più volte interessato gli uffici competenti sulla questione. Ad oggi, dopo le sedute di commissione lavori pubblici del 28 settembre, e delle richieste protocollate in data 5 e 26 ottobre scorsi, dal Municipio - sottolinea Mocci - nessun riscontro”

“Una malapratica, quella del silenzio del governo territoriale, che non solo interessa Cesano, ma anche le richieste reiterate sulla vicenda uffici anagrafici di Ponte Milvio. Ci sono cittadini che avanzano richieste, ci sono residenti in difficoltà. Cosa accadrebbe in caso di emergenza? Un’ambulanza - si chiede il consigliere - potrebbe passare in una strada che anche i taxi si rifiutano di percorrere? La sinistra si svegli, dia risposte, dimostri di essere all'altezza del ruolo che ricopre".