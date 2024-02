Vandali danneggiano attrezzature, chiusa la palestra all’aperto de La Storta

Attrezzature danneggiate, rese pericolose e inutilizzabili. Raid vandalico nel parco di via Tieri a La Storta dove ignoti si sono scagliati contro il percorso fitness realizzato oltre dieci anni fa per consentire di praticare sport all’aria aperta ai residenti del quartiere e ai fruitori dell’area verde.

Raid vandalico a La Storta

Un’incursione che ha costretto l’amministrazione a transennare ed interdire l’utilizzo della palestra outdoor. “Simili atti mettono a rischio la sicurezza dei cittadini impedendo l'utilizzo degli spazi comuni” ha commentato il comitato di zona via Tieri che a seguito degli atti vandalici aveva scritto al Dipartimento Tutela Ambientale chiedendo un intervento di ripristino.

Nell’area de La Storta sono invece arrivati nastri e divieti di utilizzo. “Non conosciamo i tempi di riapertura” sottolineano i cittadini. “Siamo oltretutto stati informati dal dipartimento che l'area fitness ‘risulta destinata a servizi e non in consegna al Dipartimento Tutela Ambientale’.”.

Il sopralluogo per ripristino attrezzature

E sulla questione è intervenuto anche il Municipio XV. Il nostro ufficio tecnico ha provveduto al transennamento e alla chiusura dell’area ed è già stato fissato un sopralluogo per il prossimo 29 febbraio proprio al fine di valutare la tipologia di interventi da effettuare per il ripristino dell’area e la riapertura della palestra” hanno fatto sapere il presidente Daniele Torquati e l’assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera. Da via Flaminia hanno poi tenuto a sottolineare che l’area interdetta è soltanto quella della palestra all’aperto, mentre il playground inaugurato nell’autunno di due anni fa “è perfettamente funzionante e fortunatamente frequentato ogni giorno da decine di famiglie e bambini”.