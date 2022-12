Tempesta di vento e pioggia a Cesano: chi ha subito danni potrà chiedere risarcimento    

Ad un mese dalla tempesta di vento e pioggia che ha sferzato una parte di Cesano per i residenti e le attività che hanno subito danni si apre la possibilità di poter avere un risarcimento.

Tempesta di vento e danni a Cesano

“Nonostante il fenomeno sia stato di entità minore rispetto al 2016, l’8 novembre abbiamo chiesto alla Struttura Regionale di Protezione Civile se vi fossero i margini per l’attivazione degli strumenti legislativi previsti dalla normativa in materia di riconoscimenti di eventi eccezionali per eventuali risarcimenti” - ha spiegato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

Tromba d'aria a Cesano: come chiedere risarcimento

Dopo le interlocuzioni a via Flaminia sono stati concessi dieci giorni di tempo per l’invio della documentazione necessaria. Così, ai fini della valutazione per il riconoscimento dello stato di emergenza e della documentazione richiesta dalla Regione, il Municipio XV ha invitato i cittadini che hanno subito danni ad inviare entro e non oltre le ore 20 del 14 dicembre 2022 le perizie asseverate all’indirizzo mail della segreteria della Giunta Municipale ( segreteriagiunta.mun15@comune.roma.it). La documentazione ricevuta verrà protocollata e inviata alla Struttura Regionale di Protezione Civile entro i termini stabiliti al fine di verificare l’approvazione dell’evento eccezionale da parte del Governo e la conseguente possibilità di rimborso.

La tromba d'aria del 2016

Una chance per chi lo scorso 4 novembre è stato colpito dalla tromba d’aria. Residenti svegliati nel cuore della notte dal temporale con la forte raffica di vento che ha fatto saltare le tegole dai tetti di alcune abitazioni di via Colle Febbraro e via della Stazione di Cesano, alberi caduti invece in via di Monti Sant’Andrea. Un fenomeno minore rispetto a quello del novembre 2016 quando il quartiere all’estrema periferia del Municipio XV si ritrovò in ginocchio tra muri di cinta crollati, alberi pericolanti, tetti saltati e scuola chiusa. Con l’intera comunità a piangere anche una vittima: Fernando Fiorese, morto schiacciato da un tronco caduto.