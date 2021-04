Stazione Giustiniana, imbrattati i murales che omaggiano le dive del cinema

Bomboletta spray sui murales che colorano le pareti della stazione Giustiniana. E’ questo l’ultimo sfregio perpetrato ai danni della street art che si mette al servizio degli spazi comuni, riqualificandoli e restituendoli alla città più belli e decorosi. Due gli scarabocchi apparsi intorno alla figura di Claudia Cardinale, una raffigurazione, ovviamente in bianco e nero, de “La ragazza con la valigia”, il film del 1961 di Valerio Zurlini che l’ha resa celebre. A realizzarla, proprio cinque anni fa, era stata l’artista Tina Loiodice: tra le più attive sul territorio di Roma nord.

Imbrattato il murale di Claudia Cardinale a stazione Giustiniana

Pochi giorni fa lo sfregio segnalato dagli utenti della ferrovia, dai residenti dell’asse Cassia che tanto avevano apprezzato quell’esplosione di colori portata dalla street art all’interno della stazione. Immediata la condanna dell’intero quartiere. “Abbiamo appreso attraverso gli amici del Gruppo Sei della Cassia se.....che qualche ‘brava’ persona ha imbrattato uno dei ritratti creati da Tina Loiodice nel sottopassaggio della FL3, realizzati nel 2016 per il progetto Arte in stazione e città a colori. Vogliamo ricordare che l'artista ha anche dato il suo contributo per le opere realizzate al Parco Luciano Ricca. Ci siamo resi disponibili immediatamente per dare tutto il supporto necessario” - ha scritto il presidente del Comitato di Quartiere Giustiniana e Dintorni, Francesco Petrucci.

La street art che ha portato le dive in stazione

Un vero peccato quegli obbrobri intorno alla figura di Claudia Cardinale, tra le dive insieme a Monica Vitti, Anna Magnani e Virna Lisi “portate” a stazione Giustiniana dall’associazione Arte e Città a Colori di Franco Galvano. Volti in bianco e nero che, con il tripudio di colori vivaci tuttintorno, accompagnano ogni giorno, da cinque anni, coloro che utilizzano la linea Roma-Viterbo dando la sensazione di un luogo più pulito e godibile. Una stazione, spesso considerata tra i 'non luoghi', resa più colorata e vivibile ma anche polo di attrazione per chi ama l'arte di strada e per chi apprezza lo sforzo collettivo in favore dei beni comuni.