Cesano, impegnati i fondi per il consolidamento della scuola

Il bando c’è, è stato assegnato ed ora si è in attesa che la ditta che ha vinto stipuli il contratto. Sembra essere la volta buona per la scuola Michele Perriello di Cesano, parzialmente chiusa dalla metà di febbraio 2019. L’edificio di via della stazione di Cesano è attualmente agibile ma solo al piano terra. Da anni, ormai, i piani superiori della scuola sono interdetti ed in attesa di interventi di consolidamento.

Ad aprile 2019 era stato approvato un bando per affidare i lavori per la valutazione della sicurezza strutturale e la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi. Un passaggio propedeutico ai lavori veri e propri. Da allora, però, nonostante altri incontri e commissioni che si sono occupate del tema, la scuola di Cesano continua a non essere pienamente fruibile.

Scuola Michele Perriello, verso l’affidamento dei lavori

“La commissione scuola ha già affrontato l'argomento per il consolidamento strutturale dell'edifico scolastico "Michele Periello" sito in via della Stazione di Cesano n. 837 con la presenza degli uffici comunali – spiega a RomaToday, in una nota, la presidente della commissione scuola del XV Municipio Rossana Betulia - a gennaio scorso, il dipartimento ha tempestivamente provveduto dopo anni all'impegno fondi con DD n.68 del 20 gennaio 2022. Siamo in attesa che la ditta vincitrice dell'appalto sottoscriva il contratto per l'affidamento della progettazione e dei lavori”.

Qualcosa, insomma, si sta muovendo. Nei giorni scorsi l’associazione Cittadini attivi Roma XV del presidente Stefano Simonelli, ex presidente del XV Municipio, aveva richiesto la convocazione di una nuova commissione trasparenza per fare il punto sull’avanzamento delle procedure. “Ci preme sottolineare però che l'assessorato scuola e lavori pubblici del Municipio XV è già a lavoro sulla questione non per i solleciti pervenuti – sottolinea invece la Betulia - ma perché quella della Pierello è stata sin dal nostro insediamento una nostra priorità, sia dal punto di vista strutturale che sociale. La mancanza di una scuola nel quadrante di Cesano infatti, comporta una disgregazione del tessuto sociale della comunità tutta”.

Scuola Michele Perriello, quattro anni senza produrre determine

La Betulia non risparmia una stoccata all’ex presidente Simonelli: “Quel che appare quanto meno paradossale però è che l'associazione Cittadini attivi Roma XV, guidata dall'ex presidente del municipio, solleciti la convocazione di una ulteriore commissione congiunta scuola e trasparenza quando nei precedenti 4 anni non è stata prodotta neanche una determina, documento che l'attuale amministrazione ha prodotto in questi pochi mesi”.