Santa Maria della Pietà, al via percorso partecipativo con i cittadini per progetto Centralità Urbana

Un percorso partecipato con passeggiate di ascolto, incontri tecnici, webinar, infopoint on line, laboratori, questionari. Prenderà il via da venerdì 11 giugno per coinvolgere i cittadini e le associazioni nel processo di formazione del progetto urbano della Centralità Santa Maria della Pietà, nel XIV municipio, grazie all’approvazione in Giunta capitolina dello Schema di Assetto Preliminare (SAP).

Un programma, fa sapere il Campidoglio, che si basa sulla individuazione delle vocazioni principali del territorio grazie al lavoro svolto dal tavolo tecnico di coordinamento tra Roma Capitale, Regione Lazio, ASL Roma 1, Città Metropolitana di Roma Capitale, Municipio XIV – Monte Mario: ambientale-agricola, culturale-turistica, benessere e servizi al cittadino.



L’obiettivo è lavorare insieme al territorio, ai cittadini e alle associazioni sulla funzione strategica della Centralità urbana nel suo complesso: dagli orti urbani alle fattorie sociali e didattiche, ad aree dedicate allo sport e ad attività ludiche, parcheggi di scambio di servizio alle linee di trasporto pubblico e di servizio alla Centralità, all’implementazione delle aree ciclopedonali ai nuovi sistemi di accessibilità e nuovi usi dei padiglioni aperti al pubblico con servizi e attività dedicate a cultura, servizi turistico-ricettivi, spazi per la ricerca e lo scambio, attività di promozione del benessere, progetti di formazione, spazi e padiglioni da assegnare alla sede del Municipio Roma XIV fino al riconoscimento della funzione degli agro-ecosistemi come elementi centrali del sistema ambientale favorendone l’integrazione nei processi di pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.



Tre le vocazioni principali individuate grazie al lavoro interistituzionale: ambientale-agricola, turistico-ricettiva, benessere e servizi al cittadino. Caratteristiche che ne determinano la creazione di un polo integrato virtuoso di green economy, circular economy e sharing economy a livello internazionale.

Il Santa Maria della Pietà è un grande ex ospedale psichiatrico i cui padiglioni oggi sono occupati in gran parte dalla Asl. Il 25 febbraio 2021 il padiglione 31, l'Ex Lavanderia occupato fin dal 2004 da un'associazione culturale, è stato sgomberato con l'impiego delle forze dell'ordine. Proprio l'associazione, che aveva avviato la campagna ‘Si può fare’, volta a chiedere un uso sociale e culturale dei padiglioni dell’ex manicomio, cancellando la funzione sanitaria, nel rispetto della Legge Basaglia, era contraria al progetto contenuto nel protocollo siglato tra le istituzioni.



Il processo partecipativo partirà l'11 giugno con un incontro di presentazione sul territorio del SAP ai cittadini per condividere gli obiettivi e le tappe della partecipazione, per proseguire poi la settimana successiva con una passeggiata di ascolto attivo attraverso un percorso che attraverserà il Complesso monumentale sia nelle aree interne che esterne. A questi appuntamenti seguirà un webinar tematico dedicato alla modalità di gestione alternativa della Centralità grazie al coinvolgimento di esperti nazionali del settore. Infine laboratori territoriali per lavorare insieme ai cittadini sugli elementi specifici dello schema di assetto preliminare e sulle proposte per lo sviluppo della Centralità urbana.



“Un lavoro complesso e strutturato che finalmente, dopo l’approvazione dello schema di assetto giunge ad una tappa importante, ovvero il percorso di partecipazione e di ascolto del territorio e di chi conosce il Santa Maria della Pietà e il suo contesto”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.



“La Centralità Urbana Santa Maria della Pietà è uno spazio simbolico per la città che punta a divenire luogo di ricerca e di scambio di conoscenze, di partecipazione e condivisione di saperi. L'obiettivo è di restituire alla città il complesso monumentale e le aree limitrofe nella loro funzione pubblica, sociale e culturale unendo il lavoro realizzato in sinergia con tutte le istituzioni coinvolte alle esigenze del territorio”, sottolinea l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori.



“Come Municipio supporteremo con il massimo impegno tutte le fasi del processo partecipativo che porterà al centro dell'attenzione cittadina la bellezza del Santa Maria della Pietà e soprattutto le sue potenzialità legate allo sviluppo del territorio dal punto di vista culturale, ambientale, turistico e servizio al cittadino”, conclude il presidente di Municipio Alfredo Campagna.



Tutte le informazioni per partecipare alle diverse iniziative e gli aggiornamenti del percorso partecipativo si possono trovare sul portale di Roma Capitale.