Maggioranza e opposizione unite per il futuro di Cesano

Maggioranza ed opposizione insieme per chiedere la riqualificazione del quartiere di Cesano Scalo. I politici del XV Municipio mettono da parte le differenti ideologie e si uniscono per presentare una proposta di risoluzione per chiedere nuovi parcheggi ed un intervento di restyling in via della stazione di Cesano.

Nel prossimo consiglio municipale che si terrà il 14 giugno i consiglieri Gianluca Leofreddi ed Egle Cava della lista Gualtieri sindaco, il presidente del consiglio Stefano Cavini e l’sponente della Lega Giuseppe Mocci hanno firmato un documento con il quale vogliono impegnare l’amministrazione ad intervenire nell’area compresa tra via Dario Grixoni e via Francesco Cescato.

Cesano, area abbandonata tra via Grixoni e Cescato

Quest’area, di proprietà del comune di Roma e destinata, secondo il piano regolatore, ad essere un parcheggio, ad oggi è completamente abbandonata. Questo spazio, attualmente, viene utilizzato infatti come deposito di materiale e attrezzatura non meglio specificati e necessita, quanto prima, di un intervento di riqualificazione e sfalcio, compresa la potatura di alberi e degli ulivi presenti.

Adiacente all’area tra via Grixoni e Cescato c’è poi uno spazio, all’altezza del civico 50 di via Prato Corazza, in uno stato di completo abbandono. Per quest’area, si legge nella proposta, “essendo ceduta al Comune di Roma, a seguito di interventi edilizi realizzati dai privati, è necessario verificare se sia stata acquisita a patrimonio del comune di Roma”.

I quattro consiglieri propongono, per l’area tra via Grixoni e Cescato, una riqualificazione dello spazio e la realizzazione di posti per le automobili che, attualmente, parcheggiano sul marciapiede. Inoltre, in prossimità di quest’area esistono delle attività commerciali che beneficerebbe certamente della presenza di nuovi stalli di sosta. Inoltre, si propone di potare gli alberi e di installare nuove panchine.

Cesano, un parcheggio per via di Prato Corazza

Per quanto riguarda via di Prato Corazza, sono completamente assenti aree di sosta e posti auto nonostante sia presente un asilo nido. Questa situazione, scrivono i consiglieri, “oltre a rappresentare un pericolo per i pedoni e gli automobilisti, comporta di fatto un restringimento non regolato della carreggiata, causato dalla sosta dei mezzi”.

La commissione mobilità, il 30 maggio, ha dato parere favorevole alla proposta che verrà quindi discussa in consiglio per impegnare il presidente e gli assessori ai lavori pubblici, urbanistica e politiche ambientali a realizzare un nuovo parcheggio e uno spazio attrezzato tra via Grixoni e via Cescato e di un altro parcheggio in prossimità del civico 50 di via di Ponte di Trave.