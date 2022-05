Opere di urbanizzazione, partito il cantiere nel piano di zona Piansaccoccia

Sono iniziati i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione a Piansaccoccia, piano di zona B49 nel municipio XIV. A inaugurare il cantiere, lunedì 30 maggio, l'assessore regionale all'urbanistica Massimiliano Valeriani, l'omologo capitolino Maurizio Veloccia e l'amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo.

La Pisana investe oltre un milione di euro per un'opera che prevede la realizzazione di una vasca di laminazione per la raccolta delle acque piovane e una rotatoria su via Tallone. Terminato questo primo lotto di interventi, nel secondo semestre del 2022 le imprese edili del piano di zona di Piansaccoccia dovranno completare le opere previste con la realizzazione di strade, marciapiedi e una rotatoria sulla via Braccianese.

Nel complesso, grazie ai fondi arrivati con il decreto Cura Italia, la Regione Lazio investe 56 milioni di euro per concludere i servizi primari e secondari nei piani di zona, opere incompiute da oltre 15 anni. Dopo la conclusione dei lavori nel piano di zona di Settecamini-Casal Bianco e l’avvio dei cantieri in quelli di Castelverde, di Monte Stallonara, di Massimina, de La Storta e Torresina 2, passando per l’inaugurazione di Piansaccoccia, il prossimo intervento riguarderà il piano di zona di Colle Fiorito per una spesa di 3 milioni di euro.

Il calendario prevede poi Ponte Galeria, Lunghezzina 2, Rocca Fiorita, Osteria del Curato 2, La Storta Stazione, Colle Fiorito 2, Cesano e Trigoria-Trandafilo con oltre 30 milioni di euro di investimento previsti.

"Un anno fa abbiamo avviato a Settecamini il programma per il completamento delle opere di urbanizzazione - il commento di Valeriani - , che i residenti dei piani di zona attendevano da 15 anni. In poco meno di 12 mesi sono stati terminati i lavori, realizzando strade, marciapiedi e illuminazione pubblica, mentre allo stesso tempo abbiamo aperto i cantieri in altri sei piani di zona nei vari municipi di Roma con l’obiettivo di portare maggiori servizi e restituire decoro alle periferie, migliorando la qualità della vita dei cittadini".