La Storta, la nuova vita del parco di via d'Isa: con il Giubileo in arrivo interventi per un milione di euro

Questa volta La Storta avrà veramente il suo parco. Dopo anni di abbandono e di bonifiche che, però, non risolvevano definitivamente i problemi, il parco di via d’Isa verrà completamente rinnovato. Grazie a fondi giubilari, il XV Municipio ha deciso di destinare un milione di euro per cambiare completamente il look dell’area verde.

Il parco abbandonato di La Storta

Il parco di via d’Isa era un’opera a scomputo, realizzata da privati come compensazione per altri interventi. L’area è passata quindi al patrimonio del Comune di Roma ma non la sua manutenzione e gestione. Da anni, infatti, il parco è terra di nessuno. Una vera e propria ferita per il quartiere dove, in campagna elettorale, era andato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri per rassicurare i residenti.

L’intervento giubilare

Il XV Municipio ha deciso di inserire l’opera tra quelle previste per il Giubileo 2025. “La conferenza dei servizi sta per chiudere” spiega, a RomaToday, l’assessore all’ambiente, Marcello Ribera. Dopo l’estate è prevista l’indizione della gara e, se tutto dovesse procedere senza intoppi, si arriverà all’apertura dei cantieri entro l’autunno di quest’anno. Il parco cambierà completamente look. Verranno rifatte le recinzioni, gli ingressi e gli arredi. Previste anche nuove attrezzature ludiche dedicati a bambini e bambine. Insomma, La Storta avrà un parco degno di questo nome.

Bonifica del parco di via d’Isa

In attesa del maxi intervento giubilare, il parco è stato nuovamente oggetto di nuovi interventi di sfalcio. ”Anche quando eravamo in opposizione ci siamo sempre battuti per l’area – ha scritto in una nota il presidente del quindicesimo, Daniele Torquati - per renderla accessibile e a disposizione della zona. Dopo il nostro insediamento ci siamo così ritrovati una criticità e un’opportunità: dovevamo risolvere il degrado e valorizzare un’area pubblica di una delle nostre periferie. Per questo, appena insediati, abbiamo scelto di intitolarlo al Cardinale Eugène Tisserant e abbiamo provveduto alla cura del verde con cinque interventi di sfalcio e pulizia dell’area. Non ci siamo limitati a questo e abbiamo indicato questa area verde come opera del Giubileo 2025 del territorio. Saranno quindi realizzati ulteriori lavori di adeguamento e di riqualificazione dell’area, per cui siamo tuttora a lavoro. Quando ho chiesto all’assessore Marcello Ribera di aiutarmi in questa impresa, sembrava davvero impossibile. Oggi lo ringrazio per essere stato sempre presente e a lavoro per quell’area e per l’idea che c’è dietro”.