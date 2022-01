La Storta, il parcheggio della stazione ostaggio di incuria e vandali

Niente segnaletica orizzontale, erbacce cresciute ovunque, muri pieni di scritte e scarabocchi con buona pace delle centinaia di pendolari che ogni giorno lasciano lì le loro auto. Versa in pessime condizioni il parcheggio della stazione de La Storta “letteralmente abbandonato e privo di cure”.

La Storta, il parcheggio tra verde selvaggio e graffiti

A denunciare la situazione sono Marco Ottaviani ed Adriana Glori, consiglieri del municipio XV di Fratelli d'Italia, che hanno protocollato un documento con il quale si chiede un intervento immediato per ripristinare le normali condizioni del parcheggio della stazione, “da troppo tempo dimenticato”.

Chiesto intervento straordinario per stazione La Storta

"Da mesi la situazione è allarmante, ci sono anche rami di albero sparsi qua e la, a causa della mancata cura del verde - sottolinea Stefano Erbaggi, esponente del direttivo romano di Fratelli d'Italia - sarebbe sufficiente maggiore attenzione da parte del comune di Roma per monitorare situazioni come questa e porvi immediatamente rimedio e invece la giunta si limita a problemi e promesse, lasciando a chi fa veramente opposizione l'onere e l'onore di risolvere i problemi". "I cittadini - dicono dal centrodestra - non sono più disposti a tollerare questa situazione".