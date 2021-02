Palazzetto dello sport di Cesano, addio al cantiere fantasma: “Il Comune ci dica quando sarà ultimata l’opera”  

“Dopo 13 anni di cantiere fantasma, e dopo essere stato completamente vandalizzato, nel corso del 2020 abbiamo fatto ripartire i lavori e oggi l'opera compie un altro passo importante”. Così il presidente della commissione Sport di Roma Capitale, Angelo Diario, ha annunciato il completamento della copertura del palazzetto dello sport di Cesano.

Palazzetto dello sport di Cesano: dopo dieci anni completata la copertura

Un impianto che l’estrema periferia del Municipio XV attende da oltre un decennio. Tra cantiere a intermittenza, blocchi e contenziosi l’opera era rimasta incompiuta dal 2009. Nel 2015, sotto la Giunta Marino, il finanziamento di 1 milione e 700mila euro per dare inizio alla seconda fase dei lavori, due anni dopo la conferma dei fondi dal Campidoglio nel frattempo diventato grillino. Gara espletata e cantiere riavviato nel settembre del 2017, poi l’ennesimo stop dovuto ad un contenzioso tra la ditta vincitrice dell’appalto e il Comune a far ripiombare l’opera nello stallo totale. Il riavvio dei lavori nell’agosto del 2020, ad iniziare dalla copertura. Addio cantiere fantasma e scheletro di cemento diventato una pericolosa attrazione per gli adolescenti di zona più volte immortalati in arrampicate da brividi.

Cesano, il palazzetto dello sport "sarà importante e capiente"

“Quello di Cesano sarà il palazzetto comunale più importante e capiente di Roma subito dopo il PalaTiziano. Oltre al campo da gioco principale, l'impianto avrà anche delle palestre e un punto ristoro. Stando a quanto emerso in Commissione Sport, i lavori relativi al primo lotto sono alle battute finali. Tali interventi sono propedeutici alla seconda fase, che riguarda gli impianti tecnologici e i lavori interni” - ha aggiunto Diario.



Sui tempi previsti per il completamento dell’opera nessun dettaglio. Lo chiederà il Pd del Municipio XV che ha avanzato la richiesta di una Commissione Trasparenza proprio sul palazzetto dello sport di Cesano: “C'è stato un ennesimo sopralluogo con album fotografico dell'interno annesso, senza indicare - commenta la consigliera dem, Agnese Rollo - alcun cronoprogramma degli interventi da eseguire, progettazione e fondi necessari per l'ultimazione dell'opera. Speriamo di ottenere queste utili e necessarie informazioni a breve in trasparenza capitolina”.