Palazzetto dello sport di Cesano, l'obiettivo è far approvare in progetto in giunta entro l'estate

Si apre uno spiraglio per il palazzetto dello sport di Cesano, nel municipio XV. Una struttura da circa mille spettatori che ormai da anni si trova in una condizione di cantiere semi-abbandonato. Nella seduta della commissione capitolina congiunta Sport e lavori pubblici di venerdì 17 maggio il tema è tornato al centro della discussione, con alcuni aggiornamenti: “Il progetto ha ricevuto i pareri favorevoli della Commissione nazionale impianti sportivi del Coni e dei vigili del fuoco” spiega il presidente della commissione Sport Ferdinando Bonessio.

Gli ultimi aggiornamenti

Sul piano degli investimenti economici è stato già ottenuto un finanziamento pari a 2 milioni e 700 mila euro. Il costo complessivo dell'opera sarà di 7 milioni e 700 mila euro. “Con il presidente della commissione Lavori pubblici Antonio Stampete e il presidente del municipio Roma XV Daniele Torquati – continua Bonessio - ci stiamo attivando per reperire le risorse necessarie a terminare l'opera. Gli uffici dovranno validare i progetti in modo da arrivare entro l'estate all'approvazione degli stessi in giunta; a seguire si potrà dare il via a una gara unica, sia per gli interventi interni che esterni. La priorità di questa Amministrazione è investire nell’impiantistica per rilanciare e potenziare la pratica sportiva, un diritto da garantire a tutti i cittadini. Nello specifico ritengo urgente e prioritario concludere l’iter di realizzazione dell’opera sia per dotare la città di un ulteriore impianto prestigioso e significativo per il quadrante di Roma nord, sia per migliorare l'offerta di servizi pubblici in un quartiere come quello di Cesano che non offre molte occasioni di pratica sportiva, anche in un’ottica di attuazione della città dei 15 minuti”.

La storia dell’impianto

Burocrazia, contenziosi, blocchi hanno prolungato eccessivamente il completamento di un'opera attesa da anni. A febbraio 2021 la giunta grillina, ormai agli sgoccioli, era riuscita a far ripartire il cantiere completando l'installazione di una copertura: "Sarà impianto capiente, il più importante dopo il PalaTiziano", prometteva Angelo Diario, l'allora presidente della commissione Sport. Il cantiere però è rimasto in condizioni di semi-abbandono e, nel 2023, il minisindaco Torquati ha denunciato l’accesso al suo interno di persone non autorizzate. "L'impianto è all'attenzione anche della prefettura, perché il fenomeno rappresenta un problema per la sicurezza e l'ordine pubblico" ha spiegato.