Nella periferia di Roma nord una nuova piazza e un'area giochi accanto alla scuola

Nell’estrema periferia di Roma nord arrivano una piazza e un’area giochi. Il parlamentino del municipio XV ha approvato un documento che impegna il presidente e la sua giunta ad avviare tutte le procedure necessarie affinché una parte dell’area antistante la scuola di Osteria Nuova venga presa in carico dall’amministrazione e destinata ad uso comune.

Un piazza e un’area giochi per Osteria Nuova

“Con il documento votato intendiamo dare alla Comunità di Osteria Nuova una nuova piazza e un’area giochi mai esistite sul territorio” hanno commentato a margine della seduta il presidente del Consiglio, Stefano Cavini, e le presidenti delle commissioni ambiente e scuola, Egle Cava e Rossana Betulia.

“Così rinforziamo il senso di comunità in periferia”

“L’intenzione è quella di garantire la sicurezza e l’accesso alla scuola creando un ambiente separato per poter aprire l’area in cui ad oggi sono presenti i giochi ma che non può essere utilizzata al di fuori dell’orario scolastico.Consegnare un'area ad un territorio privo di spazi di condivisione significa - hanno detto i consiglieri della maggioranza - rinforzare il senso di comunità di uno dei quartieri più periferici del nostro Municipio, ricreare la rete sociale, consentire ai cittadini di tornare a vivere le piazze e le strade delle periferie di Roma Nord e proseguire nell’impegno di azzerare le differenze tra i quartieri più centrali e quelli più estremi”.