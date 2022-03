Olgiata, bonificata l'area dell'ex mercato: era soffocata da rovi e rifiuti

Mezzi e uomini Ama al lavoro nel cuore dell’Olgiata dove è stata avviata l’operazione di bonifica per l’area dell’ex mercato. Dopo l’addio ai banchi il piazzale tra via Tieri e via Bragaglia si era infatti trasformato in una sorta di discarica: cartacce, buste di plastica, sacchetti abbandonati, insieme a mobili in pezzi e parti di infissi.

Intorno reti cadute, recinzioni arrugginite e montagne di rovi. Uno scenario disastroso.

La bonifica dell’area ex mercato Olgiata

“Ringrazio gli operatori di Ama per il lavoro svolto. Siamo consapevoli che questi interventi da soli non bastano e, proprio per questo, l'assessorato alle Politiche Ambientali del Municipio sta lavorando con il Dipartimento Tutela Ambientale per il recupero e la riqualificazione definitiva dell'area” - ha fatto sapere l’assessore all’Ambiente del Municipio XV, Marcello Ribera. Una bonifica che era stata richiesta a gran voce anche dal centrodestra: “Esprimiamo soddisfazione in merito agli interventi al parco tra via Conti e via Tieri, area che un tempo era sede del mercato dell’Olgiata. L’azione di bonifica e messa in sicurezza - hanno ricordato i consiglieri Marco Ottaviani e Adriana Glori - era stata richiesta mesi fa con un nostro atto, approvato all’unanimità in Commissione Ambiente. Siamo contenti nel riscontrare che la maggioranza abbia scelto di dare seguito ad una nostra spinta, elemento che corrobora ulteriormente la bontà della nostra iniziativa”.

Riqualificazione per il Parco di via Conti

Non l’unico intervento per il quadrante di Olgiata dove sono riprese anche le attività di messa in sicurezza del Parco di via Conti, quello all'altezza dell'ingresso sud del complesso residenziale. Oltre all'abbattimento di alcune alberature secche e pericolanti e lo sfalcio della vegetazione, si procederà progressivamente con la sostituzione delle panchine danneggiate e il posizionamento di nuovi cestini. “Dopo molti anni - ha concluso Ribera - potremo finalmente giungere alla riapertura del parco, pienamente fruibile in sicurezza per la cittadinanza”.