Buche, avvallamenti e fossi: si interverrà sulle strade della Cerquetta

Ora si potranno programmare gli interventi per ridare, agli abitanti della zona di Cerquetta, delle strade degne di questo nome. Dopo essere stato approvato all'unanimità in commissione lavori pubblici, l'atto per il rifacimento del manto stradale e per la risoluzione delle criticità di alcune strade della Cerquetta ha ottenuto il voto favorevole anche dai consigliere del XV Municipio. Il documento, presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia, elenca tutta una serie di strade della zona, gravemente ammalorate e costellate da buche e avvallamenti.

“La giunta si è impegnata politicamente a favore del documento che abbiamo presentato. Ora non resta altro che aspettare – scrivono, in una nota, i consiglieri d’opposizione Marco Ottaviani e Adriana Glori - il lavoro da fare è lungo. Presto un sopralluogo dettagliato valuterà le condizioni di ogni strada al fine di programmare un intervento il più possibile idoneo alle necessità del territorio” dichiarano a seguito dell’approvazione della proposta di risoluzione.

Le strade da sistemare

Sono diverse le strade che hanno bisogno di interventi radicali, dalla ripavimentazione alla messa in sicurezza, fino ad arrivare alla realizzazione dell’asfalto per l’area parcheggio di via Giuseppe Cantagalli. Le strade maggiormente rovinate sono quelle di via della Cerquetta, nel tratto dalla Cassia all’incrocio con via Braccianense; via Silvio Giovaninetti, arteria resa pericolosa anche dalla presenza di un fosso al margine della strada; via Giuseppe Costetti e via Francesco Albergati, entrambe completamente da rifare

“Avevamo presentato un documento analogo a giugno del 2020 all’allora giunta pentastellata che avemmo cura di sollecitare a più riprese salvo ricevere come risposta un assordante silenzio. Doveroso dire che, chi la dura, la vince – ribadiscono Ottaviani e Glori – anche nonostante il lassismo e le mancate risposte di chi pensava di scoraggiare il nostro impegno politico”.

“Ancora una volta Fratelli d’Italia si dimostra primo partito a Roma, anche nel saper portare avanti le istanze del territorio con caparbietà e fino al raggiungimento dell’obiettivo – così Stefano Erbaggi, esecutivo romano di Fratelli d’Italia, in una nota – doti che ci saranno utili per continuare a dare risposte concrete ai cittadini e creare un rapporto sempre più forte, al fine di rispondere nella maniera più tempestiva e competente possibile alle loro istanze”.