Luci spente a Cesano: così il borgo resta al buio

Lampioni spenti, vicoli al buio e residenti costretti a camminare nell’oscurità. Cesano piomba nelle tenebre. Nonostante le numerose segnalazioni l’illuminazione pubblica in parte del quartiere nella periferia nord di Roma resta spenta o funzionante ad intermittenza.

Lampioni spenti: Cesano è al buio

“Sono mesi che i cittadini di Cesano segnalano la presenza di lampioni spenti e di alcuni punti luce funzionanti a intermittenza. A nostra volta abbiamo sollecitato per mesi un intervento a riguardo: questa situazione rappresenta un vero pericolo per l’incolumità dei cittadini che, soprattutto in questi periodi, sono alle prese con il problema furti negli appartamenti” - sottolinea il consigliere della Lega in Municipio XV, Giuseppe Mocci.

Il borgo di Ceano spento: "Serve più sicurezza"

“Ad arricchire questo gia desolante quadro, si aggiunge l’erba alta lungo le strade, la mancanza di interventi di manutenzione oltre ai lampioni mal funzionanti”. Problemi, questi, maggiormente sentiti dai residenti del borgo storico di Cesano. “In questi anni si è verificato un chiaro peggioramento del funzionamento degli impianti esistenti, cui si aggiunge la mancata programmazione di interventi per l’illuminazione di nuove strade. L’ultimo piano risale al 2012, quando il governo capitolino di centrodestra ha permesso di illuminare oltre 70 strade in poco tempo nel territorio del XV Municipio. Dopo, il nulla. A pagare l’incapacità delle due ultime amministrazioni sono stati i quartieri più periferici che necessitano di maggiori livelli di sicurezza sia per quanto riguarda la mobilità che l’ordine pubblico”.

La richiesta è quella di un nuovo programma di illuminazione pubblica a favore dei quartieri, intanto da Cesano è partito l’ennesimo sollecito per ripristinare la completa funzionalità dei lampioni del borgo, “alcuni dei quali spenti da anni”. “È inaccettabile fare aspettare mesi, a volte anni, solo per ottenere la sostituzione di una semplice lampadina”.