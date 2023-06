Venti chilometri disastrati da rifare: al via i lavori sulla Braccianese

Da questa sera (lunedì 12 giugno) e fino al 23 giugno, nel solo orario notturno dalle 21 alle 6, via Braccianese rimarrà chiusa al traffico nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cassia, altezza La Giustiniana, e via della Storta. Iniziano così i lavori di rifacimento dell’arteria di Roma nord che versa in condizioni disastrose tra asfalto dissestato, buche e avvallamenti.

Lavori sulla via Braccianese

"Diamo avvio alla prima tranche di lavori che grazie ai fondi del Giubileo ci permetteranno di proseguire nell'opera di riqualificazione delle grandi arterie romane, per rendere le nostre strade sempre più sicure” - ha commentato l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini. “Terminate le operazioni di sfalcio e pulizia dei marciapiedi, che dopo anni di attesa si sono svolte proprio in questi giorni, prendono il via anche gli interventi di rifacimento e riqualificazione del manto stradale” - ha aggiunto il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. I lavori complessivamente riguarderanno oltre 20 chilometri di strada.

“Un cantiere frutto di un grande lavoro di squadra portato avanti nell’ultimo anno e mezzo con l’assessorato capitolino ai Lavori Pubblici e il Dipartimento Csimu. Un impegno - ha sottolineato il minisindaco - che ci ha permesso prima di inserire Via Braccianese all'interno dell'accordo con ANAS per i lavori del Giubileo e poi di approvare in Giunta Municipale una Direttiva per chiedere la priorità assoluta per la manutenzione di questa strada”.