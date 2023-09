La vecchia edicola trasformata in dormitorio: materassi e panni stesi tra scuola e centro anziani

Una vecchia edicola abbandonata che da tempo è diventata il riparo notturno di un senza dimora, “e sporadicamente di almeno altre due persone”. Intorno cumuli di rifiuti, buste, piatti, valigie e coperte che fanno da giaciglio di fortuna. Sulla ringhiera del vicino centro anziani i panni stesi. Gli angoli utilizzati come orinatoio, la fontanella per l’igiene personale.

L'edicola dismessa trasformata in dormitorio

Siamo in piazza della Visione, nel cuore de La Storta. Proprio accanto alla struttura che ospita le attività degli anziani della zona e alla scuola elementare Giuseppe Tomassetti. Da un lato il dramma personale e sociale di chi vive in quelle condizioni, all’addiaccio e senza il minimo igiene; dall’altro la preoccupazione di quanti ogni giorno assistono ad uno scenario di disperazione e degrado.

“Quello dell’insediamento abusivo nell’edicola dismessa de La Storta è un problema molto grave. A breve inizierà il nuovo anno scolastico e centinaia di bambini passeranno lì ogni giorno con il rischio di vedere un uomo, al quale dobbiamo garantire assistenza, mentre soddisfa i propri bisogni igienici e fisiologici” ha spiegato il consigliere di Forza Italia in Municipio XV, Stefano Peschiaroli.

Sulla questione l’interrogazione al presidente del Quindicesimo e agli assessori competenti con la richiesta di un intervento immediato per rimuovere l'accampamento. E’ un problema molto grave. Lo scorso anno avevo già segnalato la presenza dell’insediamento abusivo nato nell’edicola dismessa nella quale trovano riparo due o tre persone. La fontanella del centro anziani è utilizzata per l’igiene personale. A breve inizierà il nuovo anno scolastico e centinaia di bambini passeranno lì ogni giorno con il rischio di vedere un uomo, al quale dobbiamo garantire assistenza, mentre soddisfa i propri bisogni igienici e fisiologici. “Lì vive un uomo che peraltro ha necessità di assistenza e dovrebbe avere una soluzione abitativa differente e alternativa al porticato di un'edicola", ha detto Peschiaroli.

Il municipio: "Risolveremo entro l'anno"

“Un problema in primo luogo di natura sociale e poi urbano che spero possa essere risolto entro l’anno, prima dell’arrivo del freddo”, ha risposto il minisindaco Daniele Torquati. Una risposta che l’esponente del centrodestra ha trovato non soddisfacente. “Mi aspettavo, piuttosto, una soluzione entro poche ore. Invece non c'è la minima strategia per risolvere una volta per tutte una situazione diventata ormai inaccettabile. C'è un comitato provinciale che si occupa di sicurezza e si potrebbero coinvolgere anche altre istituzioni, come il Ministero degli Interni. Evidentemente però, la giunta del XV Municipio non è in grado di rispondere in maniera efficace ed efficiente ai problemi del territorio. Toccherà a noi, consiglieri di opposizione, rivolgerci ad un livello istituzionale più alto per risolvere il problema".