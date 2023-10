L'edicola di Roma nord diventata dormitorio sarà rimossa

Da un lato la priorità all’accoglienza per chi da mesi dormiva in strada, trovando riparo in una vecchia edicola dismessa; dall’altra la necessità di ripristinare tra la scuola del quartiere ed il centro anziani condizioni di decoro ed igienico sanitarie migliori rimuovendo rifiuti e suppellettili accumulati nel tempo.

L'edicola trasformata in dormitorio

In attesa che la proprietà rimuova definitivamente l’edicola nei pressi della scuola Tomassetti a La Storta, dopo il sopralluogo di fine settembre, gli assessori del municipio XV, Agnese Rollo (Sociale) e Marcello Ribera (Ambiente) sono tornati nuovamente in via Cassia 1684, nell’edicola di Roma nord trasformata in dormitorio.

Un intervento congiunto con uffici e sala operativa del sociale, Ama, Polizia Locale e il Comando dei Carabinieri di La Storta messo in campo per prestare assistenza all’uomo senza dimora e rimuovere i suppellettili e i rifiuti abbandonati in strada.

L'operazione di accoglienza e decoro

“Come sempre, e prima di ogni altra cosa, vogliamo occuparci delle persone: dopo esserci accertati delle condizioni di salute dell’uomo, lo accompagneremo in una struttura di accoglienza, da cui speriamo possa non allontanarsi. Subito dopo abbiamo provveduto a pulire l’area” hanno fatto sapere dal Municipio XV. “Continueremo a seguire da vicino la situazione con l’auspicio che davvero presto venga rimossa l’edicola, intervento indispensabile per riportare una condizione di decoro”.

“Nei prossimi giorni la proprietà dell'edicola rimuoverà il chiosco” ha commentato il consigliere di Forza Italia in via Flaminia, Stefano Peschiaroli, tra i primi a segnalare la problematica de La Storta e a chiedere che l’intervento di accoglienza e bonifica si svolgesse in contemporanea con la rimozione dell’edicola dismessa. “L’uomo che dormiva nella struttura è stato preso in cura dai servizi sociali, sperando che possa trovare una degna sistemazione. Oggi è un bel giorno per il quartiere”.