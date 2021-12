La Storta, l’attesa è finita: dopo anni il parco di via D'Isa torna ai cittadini

La Storta è pronta a riprendersi il suo parco. Dopo anni di abbandono sono iniziate le operazioni di bonifica del parco di via D’Isa: un’area verde di periferia inutilizzabile, abbandonata e degradata. Per lungo tempo rimasta senza manutenzione era diventata una landa desolata nel cuore della zona Pantanaccio, all’estremo nord della città.

La Storta: il parco di via D'Isa torna ai cittadini

Un'opera a scomputo che dopo una lunga battaglia è passata al Comune ma non la sua manutenzione e gestione: è rimasta dunque per anni inagibile e non fruibile. Uno spazio importante e reclamato a gran voce dal quartiere che si è fatto sentire anche quando Roberto Gualtieri, prima come candidato e poi come sindaco neo eletto, ha fatto tappa a La Storta. “Come chiedono i cittadini occorre acquisirlo pienamente per poterlo mettere a posto con manutenzione ordinaria e anche straordinaria: serve una bonifica del terreno, ci sono delle zone pericolose" - aveva sottolineato il primo cittadino. L’impegno preso con i residenti era quello di avviare quanto prima un’operazione di manutenzione straordinaria e un conseguente lavoro di programmazione. Detto fatto. Il parco di via D’Isa è quasi pronto per tornare nella disponibilità della collettività.

Bonifica per il parco del La Storta

Bonifica e restituzione dell’area verde al territorio. “Un lavoro che è partito dal 2016 e che negli anni scorsi non si è mai concretizzato, oggi è realtà” - ha commentato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. Con La Storta che spera nella cura e nella manutenzione costante di quel parco per anni rimasto off limits, preda di rovi e incuria.