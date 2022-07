Incendi nel XV municipio, l’appello di Ribera: “I privati devono fare manutenzione”

Il peggio è passato ma, per il futuro, serviranno maggiori controlli, specialmente sui terreni privati. Anche il territorio del XV municipio è stato colpito da diversi incendi, alcuni dei quali di notevoli dimensioni. In particolare, ha destato grande preoccupazione quello divampato ad Osteria Nuova, lo scorso 27 giugno. Un rogo che ha costretto all’evacuazione i dipendenti del centro Eneo Casaccia, una chiesa e i ragazzi e le ragazze che frequentavano un centro estivo.

Dopo le fiamme è il momento di contare i danni e, soprattutto, capire come in futuro si possano evitare certi episodi. Marcello Ribera, assessore alle politiche ambientali del XV Municipio, cerca di fare il punto della situazione dopo una settimana letteralmente di fuoco.

I privati devono fare maggiore manutenzione

“Purtroppo questi fenomeni si verificano sempre durante l’estate – spiega a RomaToday – è complicato capirne le cause. L’autocombustione è un fenomeno raro. Alla base di molti incendi, forse, c’è il dolo o più probabilmente un errato comportamento di qualcuno. In queste condizioni, quando l’umidità è sotto il 20%, basta una cicca di sigaretta per scatenare un incendio”. In molti credono che con una corretta manutenzione del verde, molti fenomeni siano evitabili: “Sul pubblico siamo facendo molti interventi di sfalcio, che continueranno anche nelle prossime settimane. C’è l’ordinanza anti incendio, che noi abbiamo recepito, ma la devono rispettare anche i privati, che sono obbligati a manutenere i propri terreni. La maggior parte delle criticità è sui terreni privati – sottolinea Ribera – per questo dobbiamo, con la collaborazione di tutti, farla rispettare”.

Incendio Osteria Nuova, danni contenuti

Come detto, ha spaventato l’incendio ad Osteria Nuova. Un rogo che ha bruciato ettari ed ettari di terreno, arrivando anche al centro Enea. Le fiamme sono state spente solo durante la notte ma l’allerta è rimasta alta per almeno due giorni consecutivi. Una situazione resa ancor più difficile dall’incendio che si era sviluppato nella zona nord-ovest di Roma, tra la via Aurelia fino a Casalotti, e che aveva impegnato molti mezzi dei vigili del fuoco.

Per fortuna, spavento a parte, l’incendio di Osteria Nuova ha causato meno danni di quanto non si fosse pensato in un primo momento. “Il rogo è divampato in una giornata letteralmente di fuoco – riprende Ribera – l’aria era secca e c’era vento. Ci è voluto del tempo per domarlo e l’intervento di molti uomini. Fortunatamente è stata interessata solo quella zona, lungo via Anguillarese, dove le alberature coinvolte sono poche. Era una zona non boschiva e non c’è stato un danno significativo al patrimonio arboreo”.