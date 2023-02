Palazzetto dello sport di Cesano, l'obiettivo è affidare (di nuovo) i lavori entro fine 2023

Il 2023 sarà l'anno buono per far partire nuovamente i lavori di completamento dell'impianto sportivo di Cesano? L'auspicio, più che una certezza, viene dalle commissioni sport e lavori pubblici di Roma Capitale, che nei giorni scorsi si sono riunite per fare il punto della situazione su un cantiere incompleto dal 2009 e per il quale l'ultimo "passo avanti" fu l'installazione di una nuova copertura nel 2021.

L'impianto sportivo di Cesano mai completato

In XV municipio, in zona Cesano, le società sportive e la comunità cittadina aspetta un impianto da 800 spettatori da quasi 15 anni. Burocrazia, contenziosi, blocchi hanno prolungato eccessivamente il completamento di un'opera nella quale sono stati già bruciati milioni di euro senza venirne a capo. A febbraio 2021 la giunta grillina, ormai agli sgoccioli, era riuscita a far ripartire il cantiere completando l'installazione di una copertura: "Sarà impianto capiente, il più importante dopo il PalaTiziano", prometteva Angelo Diario, l'allora presidente della commissione sport.

L'appello dal Campidoglio: "Agiamo in maniera sinergica"

"Ora vogliamo accelerare tutte le procedure tecnico-amministrative e far ripartire i lavori a cura del dipartimento opere pubbliche - fa sapere Nando Bonessio, attuale presidente della commissione sport e consigliere di Europa Verde - , ma per farlo è necessario che tutte le forze politiche siano unite. Per raggiungere l’obiettivo, e consegnare quanto prima il palazzetto ai cittadini e alle società sportive consentendo loro di poter prendere parte ai campionati delle maggiori categorie, dobbiamo agire in modo coordinato ed essere da sprone per tutti gli uffici evitando ulteriori ritardi e approvando gli stanziamenti necessari".

L'allarme del minisindaco del XV: "Nel cantiere entrano soggetti non autorizzati"

Tra le altre cose, come riferito dal minisindaco del XV Daniele Torquati, il cantiere abbandonato è anche luogo di accesso da parte di persone non autorizzate e per questo "l'impianto è all'attenzione anche della prefettura, perché il fenomeno rappresenta un problema per la sicurezza e l'ordine pubblico".

L'obiettivo è affidare la gara entro fine 2023

Le prossime tappe, fa sapere Bonessio, sono quelle dell'acquisizione dei pareri del Coni e dei vigili del fuoco, dopodiché "“mi auguro – conclude Bonessio - che il progetto definitivo arrivi in tempo per essere inserito nel prossimo assestamento di bilancio e che la gara di appalto dei lavori possa essere affidata entro il ”.