Il comprensorio dell'Olgiata deve restare privato

L’Olgiata deve rimanere privata. Comune, XV municipio e il Consorzio Olgiata sono tutti d’accordo su quello che dovrebbe essere il futuro del comprensorio della via Cassia. Tutto ruota intorno alla convenzione della lottizzazione dell’Olgiata del 1968, scaduta nel 2020 dopo aver avuto due proroghe. Ora serve un nuovo accordo tra il Consorzio ed il comune di Roma e, almeno dalle dichiarazioni dei principali attori di questa vicenda, sembra che la soluzione del problema non sia poi così lontana.

Consorzio Olgiata, la storia

Nel 1968 è stata stipulata la convenzione urbanistica relativa all’Olgiata che, scaduta nel 2008, è stata prorogata dall’amministrazione di Roma capitale fino al 15 dicembre 2020. Il comprensorio dell’Olgiata, dove vivono circa 10mila persone, è autogestito, ovvero provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture a proprie spese per circa 4milioni di euro l’anno, ed impiega circa 50 dipendenti.

È per questo che il Comune non ha alcun interesse all’acquisizione dell’infrastruttura del centro abitato e vuole stipulare una nuova convenzione che, in estrema sintesi, lasci le cose così come sono attualmente. In caso contrario, infatti, la manutenzione passerebbe in capo al comune che, inoltre, dovrebbe investire ingenti fondi per adeguare le attuali strade del comprensorio alle attuali normative delle strade pubbliche.

Daniele Torquati: “L’Olgiata resti un comprensorio chiuso, vigilato e autogestito”

La maggioranza del XV Municipio ha presentato, venerdì 13 maggio, ha presentato una proposta di risoluzione che chiede alla giunta municipale la promozione e il sostegno di un nuovo accordo tra Roma Capitale e il Consorzio in sostituzione della Convenzione in atto. “Dobbiamo tutti quanti impegnarci per il mantenimento e lo sviluppo della convenzione dell’Olgiata affinché resti un comprensorio chiuso, vigilato e autogestito – ha spiegato in una nota il presidente del XV Municipio Danilo Torquati - resta un obiettivo che il municipio intende perseguire nell’interesse collettivo e per la tutela di un modello consortile, da conservare. Tutto questo per continuare a lavorare su un tema che ci ha visti impegnati sin dalla campagna elettorale e su cui, ora, è necessario andare avanti anche con il coinvolgimento e la partecipazione dell’amministrazione comunale e degli stessi residenti”.

Sulla stessa linea di Torquati il capogruppo in municipio del Partito democratico Claudio Marinali: “Con la proposta di risoluzione presentata venerdì scorso, proseguiamo a lavorare su un tema che ci ha visti impegnati sin dalla campagna elettorale e su cui ora è necessario andare avanti anche con il coinvolgimento e la partecipazione dell’amministrazione comunale e degli stessi residenti. Con il documento, chiediamo proprio questo e chiediamo alla Giunta del municipio la promozione e il sostegno ad un nuovo accordo con il Comune di Roma e il Municipio XV”.

Consorzio Olgiata: "Il Comune di Roma vuole mantenere l'Olgiata chiusa ed autogestita"

Il Consorzio Olgiata ha spiegato in una nota quali sono stati gli ultimi sviluppi di questa vicenda. Il 13 maggio il presidente del consorzio avv. Giuseppe Bernardi ed il consigliere dott Paolo Cuccia "hanno incontrato in Campidoglio il capo di gabinetto, dott. Ruberti e il vice capo di gabinetto arch. de Bernardini. Le predette autorità hanno confermato la volontà del Comune di Roma di mantenere l’Olgiata chiusa ed autogestita. Le stesse autorità - si legge ancora nella nota - hanno costituito una commissione esclusivamente tecnica che avrà il principale compito di accertare e monetizzare il valore delle opere di urbanizzazione realizzate che il comune rinuncia ad acquisire. Il consorzio dovrà inoltre individuare un’area, anche fuori del nostro comprensorio ma nel territorio del XV Municipio, da far ottenere in proprietà al Comune di Roma in cambio delle aree di proprietà dell’ente site all’interno del Comprensorio. All’esito delle operazioni della commissione, individuati i valori, verrà formalizzata un’ipotesi di accordo che, è bene precisare, dovrà essere approvata dall’assemblea straordinaria del Consorzio, il quale è l’unico soggetto legittimato, previa autorizzazione dell’assemblea, a stipulare un nuovo accordo con il Comune".