Salta la gita dei figli. La protesta dei genitori di Roma nord invade la scuola

“Meno burocrazia più empatia perché la scuola è anche mia”. E’ con questo slogan che studenti e genitori delle seconde medie di Osteria Nuova hanno protestato davanti all’Istituto Comprensivo “Enzo Biagi” contro l’eccessiva burocrazia da parte della segreteria scolastica. Una mobilitazione nata in seguito alla mancata autorizzazione, all’ultimo momento, per l’uscita didattica in programma all’Abbazia di Santa Scolastica a Subiaco. “Una giornata di orienteering e visita culturale, organizzata da alcuni docenti, che era molto attesa dai ragazzi”, spiegano i genitori adirati.

La protesta dei genitori di Cesano

“Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione consentano di migliorare il livello di socializzazione tra gli studenti, di consolidare l'adattamento alla vita di gruppo, di educare alla convivenza civile, di sviluppare il senso di responsabilità e autonomia e non effettuandole, a farne le spese sono soltanto i ragazzi. Sebbene possa essere superfluo il ripeterlo, riteniamo necessario sottolineare che i viaggi di istruzione e le visite guidate favoriscono l’integrazione scuola-territorio e costituiscono utili occasioni di arricchimento individuale sul piano culturale”, hanno scritto i genitori in una lettera indirizzata al dirigente scolastico. Alla preside e agli uffici le famiglie chiedono “un approccio quanto mai proattivo ed elastico, volto al superamento delle difficoltà che si possono presentare”.

La lettera al dirigente scolastico

Se negli anni precedenti non è stato possibile organizzare le uscite a causa della pandemia, problema che non può essere attribuito di certo alla scuola, “non può essere accettato il fatto che in questi ultimi anni non sia stato possibile recuperare il tempo perso, a causa della poca flessibilità nell’espletamento delle procedure amministrativo-burocratiche”. L’annullamento della gita scolastica all’ultimo e all’improvviso ha lasciato l’amaro in bocca a studenti e genitori che così hanno scelto la via della protesta determinata e pacifica.

“Auspichiamo che nei prossimi mesi ci sia un’inversione di tendenza da parte della dirigenza scolastica e si adotti un approccio più flessibile per il superamento dei problemi. È in gioco il futuro dei nostri figli e la formazione delle future generazioni”.