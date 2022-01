Tra Bracciano e Cesano la Fl3 raddoppia

Un punto fermo e un tassello importante per raggiungere l’obiettivo finale che prevede il raddoppio della linea Fl3 Roma-Viterbo tra Cesano e Bracciano: è stata convocata per oggi venerdì 14 gennaio la conferenza dei servizi sul primo lotto degli interventi, quello tra Cesano e Vigna di Valle. All’estremo nord della città.

Si lavora al raddoppio tra Cesano e Vigna di Valle

“Si tratta di un passaggio propedeutico e necessario per la definizione del progetto esecutivo dell’infrastruttura e in modo particolare per avviare la procedura di gara e iniziare i lavori” - hanno sottolineato in una nota l’assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio e Mobilità, Mauro Alessandri e il consigliere regionale, membro della commissione Trasporti, Emiliano Minnucci.

La Fl3 Roma-Viterbo linea strategica per la parte nord di Roma

Una tratta quella tra Cesano e Vigna di Valle piuttosto strategica per quel quadrante della città alle prese con strade inadeguate, strette, malconce e spesso buie che, con un servizio su ferro davvero potenziato, potrebbero rimanere l’alternativa in attesa però della manutenzione e dell’ampliamento delle infrastrutture e degli assi viari che il territorio chiede da lungo tempo.

“L’obiettivo della Regione Lazio è quello di continuare a seguire ogni singolo passaggio di questa complessa procedura tenendo informati associazioni e cittadini interessati ad un servizio che senza dubbio - sottolineano Alessandri e Minnucci - migliorerebbe la mobilità di questa area vasta e densamente popolata”.