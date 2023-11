Addio all’edicola abbandonata de La Storta. Era diventata un dormitorio

Dopo l’intervento di demolizione del chiosco di via Cassia 724, concluso lo scorso fine settimana, a Roma nord è stata rimossa anche l’ex edicola di via Cassia 1694 a La Storta, nei pressi della Scuola Tomassetti.

Rimossa la vecchia edicola de La Storta

Un intervento atteso da sei mesi dall’amministrazione municipale che a maggio scorso aveva chiesto alla proprietà privata di provvedere alla rimozione della struttura, ormai dismessa da anni, entro quindici giorni. Il chiosco, tra scuola e centro anziani, era stato trasformato in un dormitorio: alloggio di fortuna per un senza dimora.

“Una rimozione necessaria al ripristino del decoro dell’area per cui nonostante i solleciti inascoltati, come Municipio XV abbiamo continuato a lavorare per assistere la persona senza fissa dimora che aveva trovato giaciglio proprio al fianco della struttura abbandonata e per ripulire ripetutamente l’area” hanno scritto in una nota il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’assessore al Commercio, Tommaso Martelli.

Il piano di rimozione dei chioschi dismessi

"La rimozione dei due chioschi, due interventi avvenuti nel giro di una settimana dopo anni di attesa e di immobilismo, sono l’ennesima dimostrazione di quanto solo l’impegno, la perseveranza e il lavoro continuo e coordinato possano garantire la risoluzione anche delle vicende più complesse, spesso bloccate da interessi privati a sfavore della collettività. In entrambi i casi però, e come sempre avviene in situazioni di disagio sociale oltre che di degrado urbano, le prime fasi del lavoro hanno riguardato sempre l’assistenza e il sostegno alle persone senza fissa dimora che sostavano nei pressi dei chioschi, a cui con il supporto della sala operativa sociale e dei servizi sociali municipali abbiamo ogni volta fornito supporto e sistemazioni alternative e più dignitose, spesso rifiutate”.

Le rimozioni delle vecchie edicole della Cassia sono solo le prime di una serie già programmata. Come anticipato dall’assessore Martelli in un’intervista a RomaToday le prossime strutture dismesse a lasciare i marciapiedi di Roma nord saranno i chioschi di viale di Tor di Quinto, altezza via Alfana; via Nitti al Fleming, largo di Vigna Stelluti a Vigna Clara. E poi via Flaminia, davanti alla stazione di Prima Porta in Piazza Saxa Rubra.