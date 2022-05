La Storta, nuovo campo ed aree ludiche al parco di via Tieri

Gli abitanti e soprattutto i bambini del quartiere La Storta potranno tornare a frequentare l’unico parco della zona nord di Roma. Sono stati programmati per la prossima settimana gli interventi del Coni Sport Salute per la realizzazione del playground nel parco di via Tieri all’Olgiata. Si tratta dell’unica area verde del quartiere, troppo a lungo dimenticata ed abbandonata al degrado.

Parco via Tieri, nuovo campo multisport e due aree ludiche

I lavori, annunciati dall’assessore ai lavori pubblici del Municipio XV Marcello Ribera, riguarderanno la realizzazione di un campo multisport e di due aree ludiche con giochi inclusivi. Si tratta, insomma, del famoso play ground che attende ormai degli interventi dal marzo del 2016. L’area giochi destinata ai bambini, infatti, è desolatamente vuota, con i giochi che erano stati installati spariti, rovinati o rimossi.

I lavori, che rientrano nell’accordo quadro “Fondo Periferie e Sport” stipulato a inizio 2016, “negli ultimi 5 anni avevano subito uno stop perché l'intervento era stato definanziato per dare priorità ad altre aree in altri municipi” ha spiegato in un nota l’assessore Marcello Ribera.

Parco via Tieri, previsti altri interventi

Il parco di via Tieri, però, necessita ancora di tantissimi interventi per essere completamente restituito alla cittadinanza. L’area è da tempo in stato di abbandono e degrado: vialetti invasi da cespugli selvaggi e rovi a rischio incendio, strutture traballanti utilizzate come supporti per canestri, bottiglie sparse e bivacchi notturni. Per questo, oltre al playground, sono previsti interventi di manutenzione straordinaria, l’installazione di nuovi punti luce e il rifacimento dell’area cani.

“Per il Presidente Torquati e tutta la Giunta però la riqualificazione del parco di Via Tieri è sempre stata una priorità – continua l’assessore Ribera - per cui subito dopo il nostro insediamento abbiamo richiesto immediatamente il finanziamento anche attraverso la votazione di un documento in Consiglio municipale. Ora, finalmente i lavori verranno avviati e presto la cittadinanza potrà tornare a vivere l’unica area verde della zona”. Con l’occasione Ribera ha anche annunciato che è stata avviata la programmazione per gli interventi di manutenzione e riqualificazione della zona cani all'interno del parco, “interventi che non rientrano però nell'ambito dei lavori previsti nella progettazione che verrà avviata nei prossimi giorni”.