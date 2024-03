Cesano periferia interrotta. Così il borgo è rimasto senza autobus

Dieci giorni. Tanti ne sono passati da quando il crollo di un costone ha determinato la parziale chiusura di via Cesanese con la conseguente interruzione del transito dei mezzi privati e pubblici. Così le linee 024 e 036, le due a servizio della zona, non raggiungono più il borgo di Cesano e una parte del tracciato tra via della stazione e via di Baccanello a salire. Chi abita in quella parte del quartiere e per spostarsi utilizza il trasporto pubblico locale è rimasto isolato.

Il borgo rimasto senza trasporto pubblico

“La distanza tra il borgo e la stazione o altre fermate vicine si aggira intorno ai 3 chilometri che non sono percorribili a piedi da tutti e ormai ogni giorno. Viviamo un isolamento totale” denuncia a RomaToday Valeria che vive in quell’area. Per i residenti è impossibile anche farea la spesa “dal momento che al borgo non esistono negozi”. La richiesta all’amministrazione è di trovare una soluzione come quella di “far percorrere al contrario via Miotto. Lo slargo all' incrocio dove si trovano i carabinieri - spiega la donna - è ampio e in passato la fermata temporanea è stata già spostata lì”.

Suggerisce di utilizzare autobus più piccoli che possano fare manovre più agevoli il consigliere della Lega in Municipio XV, Giuseppe Mocci. “Questi mezzi sono già utilizzati nei quartieri di Isola Farnese e La Storta, sarebbero pertanto utili per ripristinare il trasporto in tutto il quartiere”.

Le prove per utilizzare le navette da 8 metri

Ed è in tal senso che ieri mattina si sono svolte le simulazioni in accordo con l’azienda che lì fornisce il servizio. La prima prova di manovra si è conclusa con esito positivo. A breve, utilizzando i mezzi da otto metri, potrà essere attivata una navetta di collegamento tra Cesano Borgo e la stazione ferroviaria restituendo la connessione perduta a tutta l'area del centro.

“La società di trasporti - ha fatto sapere il minisindaco del Municipio XV, Daniele Torquati - dovrà ora fornire l’eventuale approvazione definitiva, reperire le vetture piccole e valutare la programmazione delle corse giornaliere”. Il servizio potrebbe essere ripristinato entro questo fine settimana. “Comprendo la grave difficoltà delle lavoratrici, dei lavoratori e delle famiglie che in questi giorni senza autobus stanno vivendo enormi disagi. Per questo, e per loro, l'attenzione è stata ed è tuttora massima. Per chi però, a torto, e con un po' di superficialità, sostiene che ci sia stata disattenzione, e che la soluzione sia banale, ricordo che si tratta del cedimento di una strada a ridosso di un costone privato e non di interventi programmati. La reazione del municipio - ha sottolineato il presidente - è stata più che immediata, ma soprattutto che la soluzione che abbiamo proposto è tutt'altro che banale. Si tratta di autorizzare una manovra per cui deve esserci una assunzione di responsabilità e per cui quindi una prova ufficiale come quella di questa mattina non è una formalità, ma indispensabile.Oltre a questo si devono reperire mezzi diversi e riprogrammare tutti gli orari delle due linee e delle coincidenze ufficiali con gli altri nodi di scambio”.

"Si faccia al più presto"

"Già sono passati dieci giorni dalla soppressione del trasporto nella parte nord di Cesano e il disagio che stanno subendo i cittadini è enorme. Il nostro auspicio - ha commentato Mocci - è che il servizio venga ripristinato il prima possibile e che successivamente si provveda alla riapertura di via Cesanense e Via Stazione di Cesano. Non possiamo permettere che il borgo rimanga sempre più isolato".