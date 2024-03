Cesano, dopo due settimane di isolamento ecco le navette per il borgo

Il borgo di Cesano si riconnette, almeno in parte, al resto del quartiere. Dopo due settimane di isolamento a causa del crollo di un costone su via Cesanese nell’estrema periferia di Roma nord arrivano le navette sostitutive.

La navetta di Cesano borgo

Da mercoledì 27 marzo sarà operativa la linea 036L del trasporto pubblico locale di collegamento tra il borgo di Cesano e Cesano scalo. Il servizio sarà svolto da una navetta sostitutiva che dal borgo di Cesano raggiungerà via Palatucci per garantire lo scambio con le linee 024 e 036. Non appena saranno terminati gli interventi di Anas alla stazione ferroviaria, la linea 036L raggiungerà anche il piazzale della stazione.

Il crollo del costone e il centro isolato

“Il servizio del trasporto pubblico era stato interrotto lo scorso 8 marzo per la chiusura di Via Cesanense, interdetta a causa del cedimento di un tratto di strada a ridosso di un costone privato. Immediatamente a lavoro, come municipio abbiamo lavorato per giorni con l’Assessorato ai Trasporti, il Dipartimento alla Mobilità, la Tpl, il nostro ufficio tecnico e la Polizia Locale per il ripristino del servizio, sospeso per la difficoltà di manovra dei mezzi. Dopo il sopralluogo e la prova di manovra con un mezzo sostitutivo da 8 metri, in questi giorni si è provveduto al reperimento delle vetture più piccole e alla riprogrammazione delle corse” ha comunicato il presidente del XV, Daniele Torquati. Già installate le nuove paline con la contestuale comunicazione degli orari delle corse.