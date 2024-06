Cesano, via ai lavori nel parcheggio della stazione

È l’ultimo tassello che completerà un’operazione di rigenerazione delle strade iniziate mesi fa. Sono iniziati i lavori di rifacimento del parcheggio della stazione di Cesano, nel XV municipio. Interventi che arrivano dopo la riqualificazione di 22 chilometri di via Braccianese e il rifacimento di via della Stazione di Cesano e di via Baccanello con fondi giubilari. Strade che erano ridotte a vere e proprie mulattiere e che si snodano, complessivamente, per circa 42 chilometri.

Parcheggio della stazione di Cesano

Non è stato semplice, viste le competenze, avviare i lavori presso il parcheggio della stazione di Cesano. L’area è di proprietà di Ferrovie ed è servito un lungo lavoro per ottenere le autorizzazioni da parte di Rfi per l’intervento. I lavori, grazie anche al lavoro dell’ufficio tecnico del XV Municipio, sono partiti grazie ai fondi messi a disposizione da Roma Capitale ed effettuati da Anas.

“Il cantiere si è rivelato molto più complesso di un rifacimento ordinario – ha spiegato il minisindaco, Daniele Torquati - si sta scavando infatti per oltre 25 cm per la posa in opera, di 15 cm di sottofondo, 10 cm di binder e 5 cm di tappetino. Ringrazio per il preziosissimo lavoro di coordinamento e supporto le assessore capitoline, Ornella Segnalini e Sabrina Alfonsi, e gli assessori municipali Luigia Chirizzi e Marcello Ribera”.

Gli interventi nell’area

Gli ultimi interventi erano partiti lo scorso 5 febbraio per il completo rifacimento di via della Stazione di Cesano. Lavori avviati dopo la conclusione effettuati sulla via Braccianese. Cantieri che, come aveva promesso l’assessora Ornella Segnalini erano stati effettuati di notte per limitare al massimo i disagi. Dopo il rifacimento del manto su via della Stazione di Cesano si è intervenuti su via di Baccanello e via Santa Maria di Galeria.