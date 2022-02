Cesano, viabilità più sicura: dissuasori di velocità e stop a mezzi pesanti dove la case “vibrano”

La viabilità di Cesano più sicura. Il Municipio XV ha predisposto un piano di interventi affinchè le strade del quartiere più estremo del territorio siano più sicure per automobilisti e pedoni.

Il Municipio XV vuole la viabilità di Cesano più sicura

La proposta di risoluzione che contiene gli interventi necessari per raggiungere l’obiettivo è stata approvata dal parlamentino di via Flaminia: un atto che affronta una serie di problematiche che interessano il quartiere e che riguardano da vicino via della Stazione di Cesano, più volte sprofondata e rimasta ostaggio di voragini; via di Baccanello, l’altra principale arteria della zona, ma anche vie secondarie come via Colle Febbraro, via Prato Corazza e via Ponte degli incastri.

Tutte strade che, considerato l’alto numero di incidenti stradali che nel tempo hanno coinvolto sia mezzi che pedoni, l’ultimo avvenuto proprio alla fine di gennaio all’incrocio tra Via Colle Febbraro e Via di Baccanello, non solo necessitano di attenzione e di interventi mirati ma che impongono l’avvio di azioni rapide e decise.

Dissuasori di velocità su alcune strade di Cesano

Nel piano, che su queste strade prevede il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale, e che nello specifico in via Colle Febbraro e via Prato Corazza anche la realizzazione di dissuasori di velocità e l’installazione di una segnaletica luminosa prima degli incroci, viene valutata anche la possibilità di installare dei rilevatori di velocità, utili a sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità.

Nelle vie interne di Cesano stop ai mezzi pesanti

Nel tratto urbano di Via della Stazione di Cesano e di Via di Baccanello, in prossimità dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali, verrà invece valutata la possibilità di realizzare degli attraversamenti pedonali rialzati, a protezione e tutela dei pedoni. Per quanto riguarda poi il passaggio dei mezzi pesanti, oltre a confermare il divieto di transito emesso per il tratto di via di Baccanello compreso tra via Michele Ferraiolo e via della Stazione di Cesano, via della Fontana Secca e via Colle Febbraro, lo stesso verrà esteso anche a via della Stazione di Cesano.

Mezzi pesanti per le strade di Cesano: “Così le case vibrano”

“Il divieto, valido per tutti i mezzi pesanti superiori a 3,5 T, fatta eccezione per i mezzi dei residenti e di quelli che devono rifornire gli esercizi commerciali del quartiere, oltre ad essere necessario ad alleggerire il traffico veicolare su queste vie, risponde anche alla grave problematica delle continue vibrazioni avvertite nelle abitazioni private ad ogni passaggio di questi mezzi pesanti” - hanno sottolineato i consiglieri di maggioranza del Municipio XV, Egle Cava, Gianluca Loffredi e Stefano Cavini.

D’altronde la viabilità debole e precaria, insieme al delicato contesto ambientale, è sempre stata una delle motivazioni che ha indetto Cesano a respingere l’ipotesi dell’arrivo dell’impianto di compostaggio in uno dei lotti al confine con Osteria Nuova. Insostenibile, per il fronte del no, il traffico di mezzi pesanti di Ama su quelle strade strette e malandate.

“Con l’auspicio che gli interventi, frutto della preziosa collaborazione tra il nostro Municipio e il XV Gruppo della Polizia Municipale di Roma Capitale, possano essere realizzati quanto prima, insieme ai Dipartimenti PAU e SIMU, continueremo a lavorare anche per il completamento della strada di collegamento tra via Palatucci e via di Baccanello, opera strategica - sottolineano i consiglieri - per Cesano e che segnerebbe per il quartiere, che lo attende da anni, una vera e propria rivoluzione viaria”.