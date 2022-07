Castello di Cesano, avviati i lavori per il consolidamento

Sei mesi per mettere finalmente in sicurezza il simbolo del borgo. Sono iniziati i lavori di consolidamento del Castello di Cesano, chiuso ed inaccessibile dal sisma dell’ottobre del 2016. Un intervento, dal costo complessivo di circa 400 mila euro, atteso da anni visto che lo storico edificio, eretto nel cuore del borgo di Cesano tra la fine dell'800 e gli inizi del '900, era ormai abbandonato a sé stesso.

Castello di Cesano inutilizzato da ottobre 2016

Nel corso del tempo, numerosi i tentativi di strappare il castello di piazza Caraffa all’abbandono e restituirlo alla collettività, valorizzando l’intero centro storico. La svolta è arrivata nel 2019 quando, dopo una serie di problemi legati ai soggetti che dovevano svolgere i lavori necessari alla riapertura, è stata individuata l'ASP Asilo Savoia quale nuovo soggetto destinatario del patrimonio, del palazzo e delle aree limitrofe. Il nuovo assegnatario, dopo numerosi sopralluoghi e accertato lo stato di avanzato degrado del bene nel suo complesso, ha presentato alla Regione Lazio un progetto per il suo recupero. Dopo il via libera definitivo i lavori, finalmente, sono potuti partire.

Castello di Cesano nuovo polo civico

Una volta completati i lavori, il Castello di Cesano diventerà un centro civico e polo di turismo sociale. È questa la vocazione futura che permetterà la definitiva rinascita dell'edificio monumentale. Quest’ultimo rientra infatti nel piano da 50 milioni di euro che la giunta capitolina ha approvato per il potenziamento delle biblioteche. Un’iniziativa tesa a far rivivere gli spazi abbandonati, chiusi e in decadenza di Roma, convertendoli, appunto, in poli culturali.

Torquati: “Lavoriamo per ulteriori finanziamenti”

“E’ stata una grande soddisfazione vedere avviare il cantiere per i lavori di consolidamento e riqualificazione del Castello del Borgo di Cesano - scrive, in una nota, il Presidente del XV Municipio, Daniele Torquati - un traguardo, e al tempo stesso un nuovo inizio, che presto restituirà il Castello, inagibile dal 2016, a una comunità intera come centro civico e polo di turismo sociale”.

Un lavoro, scrive ancora Torquati, “che ci ha visti impegnati sul territorio sia in maggioranza che in opposizione, da quando, con l'approvazione di una mozione in consiglio regionale e di due nostri documenti in consiglio municipale tra il 2017 e 2018, chiedevamo interventi urgenti di messa in sicurezza per l'aggravarsi dello stato del bene”. Un percorso, tra l’altro, condiviso anche con Giuseppe Mocci, consigliere municipale di Fratelli d’Italia. Nel 2018, infatti, Mocci, Torquati ed Agnese Rollo avevano chiesto un consiglio straordinario sul tema, al quale partecipò anche l’attuale assessore capitolino Maurizio Veloccia, “che si prese degli impegni – sottolinea Torquati - ad oggi tutti onorati”.

Torquati rivendica che, dal momento dell’insediamento ad ottobre 2021, è stato avviato “un percorso di riqualificazione, che nel frattempo ha portato all’inserimento del Castello nei piani integrati metropolitani del Pnrr e all'individuazione dell’ASP Asilo Savoia quale nuovo soggetto destinatario del palazzo e aree limitrofe, al finanziamento per i lavori e all’avvio del cantiere”.

Gli interventi di consolidamento dureranno 6 mesi ma “nel frattempo lavoriamo affinché si possano ottenere ulteriori investimenti – conclude Torquati - affinché una struttura fatiscente possa diventare centro di rilancio di uno dei due borghi storici del nostro territorio”.