Altro che Roma dei 15 minuti. Benvenuti a Cesano, la periferia senza bus

Mezzi che passano in ritardo, corse che saltano, disagi all’utenza. Così i cittadini di Cesano restano a piedi. Sono continui i disservizi delle linee, gestite da Roma Tpl, che servono il quartiere alla periferia di Roma nord: lo 024 che collega la stazione di Cesano al capolinea di via Anguillarese fronte Asl Casaccia; e lo 036 collegamento diretto tra Cesano Borgo e la stazione de La Storta, lungo la ferrovia Roma-Capranica-Viterbo.

“Una situazione che sta comportando allungamenti dei tempi di attesa, e ripetuti disservizi a chi utilizza i mezzi pubblici per i propri spostamenti, per andare a scuola o recarsi presso il proprio posto di lavoro” - denuncia il consigliere della Lega in Municipio XV, Giuseppe Mocci. Tantissime le segnalazioni arrivate dai pendolari che da Cesano si spostano verso il centro della città. Da qui la richiesta di convocazione di una commissione mobilità del XV Municipio in cui affrontare la vicenda. “Ci aspettiamo risposte e interventi concreti, perché i romani non meritano servizi pubblici inefficienti”. Dopo la Ferrovia Roma Nord, sull’asse Flaminia, anche gli utenti dei bus periferici che servono l’area di Cesano, dall’Anguillarese a La Storta, sono sul piede di guerra.

D’altronde Roma Tpl, per sua stessa ammissione, è in difficoltà. Uno stato di grande sofferenza economica che si ripercuote sul servizio, sui fornitori che vantano crediti e sui lavoratori che ormai da mesi sono senza stipendio.