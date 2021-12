Borghetto San Carlo, ancora uno stop per il restauro dei casali: “Così è umiliante”

“Nonostante garanzie e promesse dei costruttori, i lavori di restauro dei casali sono di nuovo fermi da tempo”. Il riferimento è ai casali di Borghetto San Carlo, 22 ettari di terreno agricolo lungo via Cassia, all’altezza del civico 1420, assegnati con un bando pubblico alla cooperativa agricola Co.r.ag.gio.

Borghetto San Carlo, il restauro dei casali ancora in ritardo

Gli oltre mille metri quadrati dei casali storici di questa tenuta aspettano di essere ristrutturati dalla società Impreme spa, società dei costruttori Mezzaroma, in base a una convenzione con il Comune di Roma per l’edificazione di Parco Talenti. Dovevano essere pronti nel 2016, scadenza poi prorogata di tre anni. Nel corso del tempo si sono susseguiti annunci e stop, così quella consegna prevista in ultimo “a ottobre 2021” è slittata ancora. E con essa il sogno della cooperativa che li attende da anni.”Troviamo la cosa umiliante” - tuonano dalla Co.r.ag.gio. “Siamo arrabbiati e delusi, per questo le parole non possono che essere forti. Vedendo la fine di questi lavori sempre posticipata al semestre successivo. La fatica di tenere insieme i pezzi, i lavoratori e le lavoratrici, le possibilità di collaborazioni e i possibili partenariati per quello che potrebbe essere un luogo in grado di ospitare un ostello per il turismo della Via Francigena, un punto informazioni per l'Ente Regionale Parco di Veio, con laboratori di trasformazione, mulini, trafile per la pasta, forno e spazi per la formazione costante”.

I casali di Borghetto San Carlo attesi da anni: "Sono risorsa per territorio"

E sulla questione, che così si trascina da tempo, è già al lavoro il Municipio XV. Convocato per venerdì prossimo un incontro ufficiale per riprendere in mano il tema dell’avanzamento dei lavori di ristrutturazione dei casali, parte di quali saranno poi a disposizione proprio del Quindicesimo. “Una questione a me cara e per cui già nel corso della nostra precedente amministrazione ci siamo spesi tanto” - ha detto il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

“Anche nei cinque anni di opposizione non abbiamo mai smesso di sollecitare gli interventi di recupero dell’area, e nonostante le difficoltà, siamo comunque riusciti a portare avanti questa battaglia con i primi risultati raggiunti nel corso della scorsa estate. E’ ora di tornare su quelle terre per sollecitare e vigilare, come d’altronde abbiamo fatto per oltre otto anni, affinché i lavori si concludano definitivamente e la struttura, bene pubblico, venga finalmente messa a disposizione di tutte le cittadine e i cittadini di questo territorio”.