Incuria e desolazione, così muore l'area giochi di Cesano. Attesa per il parco da 1 milione di euro

Rifiuti sparsi ovunque. Cestini pieni, buste di plastica abbandonate nel verde, cartacce in terra, bottiglie e lattine sulle gradinate deturpate da scritte e tag. Intorno erba alta e rovi, pezzi del tappetone anti urto divelti e lasciati in terra tra vecchi cuscini, abiti e lattine. Una sola altalena “oltretutto pericolante” sottolineano i cittadini, rimasta a disposizione dei bambini.

L'area giochi di Cesano

Così per settimane, prima dell’ultimo intervento del municipio, si presentava l’area giochi di Cesano, quella accanto alla chiesa di San Sebastiano lungo via Palatucci. Uno spazio di aggregazione che da sempre è alle prese con incuria e desolazione. A pesare la destinazione di quell’area, prevista come parcheggio ma trasformata anni fa con scivoli e altalene.

“Nell’area regna un degrado spaventoso che rende davvero pericoloso l'usufruire di tale spazio. Ci sono vetri a terra e sporcizia di ogni genere” denunciano ai microfoni di RomaToday Giuseppe Rizzo e Gianluca Fantini, esponenti territoriali di Fratelli d’Italia. “Oltretutto parte della giunta e della maggioranza del municipio è proprio di Cesano, probabilmente vedono ogni giorno tale scempio senza far nulla. Noi invece - incalzano Rizzo e Fantini - vorremmo che agissero per rendere quello spazio pienamente fruibile per i nostri piccoli e non ci fermeremo finché non ci saranno manutenzione e messa in sicurezza”.

Il nuovo parco

“Sull’area siamo intervenuti due settimane fa con un’operazione di diserbo e pulizia, la nostra attenzione è costante” sottolinea l’assessore alle Politiche Ambientali del Municipio XV, Marcello Ribera. “Lì accanto realizzeremo presto il parco della Rotonda, un parco completamente nuovo da 1 milione di euro per il quale stiamo andando in gara. Sarà proprio l’ingresso dell’area di via Palatucci per la quale certamente prevediamo la riqualificazione”.