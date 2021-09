VIDEO | Elezioni municipio XV: intervista a Tommaso Martelli, candidato presidente per la lista Calenda sindaco

Dalla movida di Ponte Milvio al futuro del palazzetto dello sport incompiuto a Colli d’Oro fino al tema della mobilità. Sono molte le tematiche affrontate nell’intervista a RomaToday da Tommaso Martelli, candidato presidente in Municipio XV per la lista Calenda sindaco.

La movida di Ponte Milvio

Sulla movida di Ponte Milvio, tematica sempre calda sul territorio, Martelli punta al “rispetto delle regole che esistono” attraverso controlli e vigilanza del territorio. Un compromesso tra la vita dei giovani e quella dei residenti. “necessario un accordo con gli esercenti per una movida più culturale e responsabile”. Per quanto riguarda la valorizzazione di Ponte Mollo l’obiettivo è quello di “raccontare il ponte più antico di Roma con la tecnologia più moderna”.

Il palazzetto dello sport di Colli d’Oro

La priorità di Martelli per il palazzetto dello sport incompiuto in quel di Colli d’Oro è la messa in sicurezza. Per il futuro il candidato della lista Calenda sindaco suggerisce di stilare una road map serrata coinvolgendo i cittadini e le associazioni sportive per capire se serva o meno un impianto sportivo: sarà il territorio a decidere. “Se dovesse essere demolito propongo la creazione di un playground”.

Trasporto pubblico e mobilità alternativa

Martelli indica come priorità l’ammodernamento della Ferrovia Roma Nord, l’apertura della stazione Vigna Clara, l’ammodernameto della flotta dei bus e la creazione delle linee express. Attenzione poi alla sicurezza degli incroci e alla mobilità sostenibile “modernizzando le ciclabile esistenti, con criterio”. Nel programma di Martelli c’è anche la valorizzazione del territorio attraverso il cicloturismo “da Ponte Milvio al lago di Bracciano”

Le priorità di Martelli per il Municipio XV

Le priorità indicate da Martelli sono pulizia e decoro; migliore gestione dei rifiuti e estirpazione “della piaga delle discariche abusive” sul territorio. Tra le necessità anche l’adeguamento dei servizi digitali alle esigenze dei cittadini.

(riprese e montaggio di Simone Massaccesi)