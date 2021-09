Elezioni Municipio XV, intervista a Salvatore Basile: candidato presidente di ReVoluzione Civica

Dall’assessorato all’ambiente del Municipio VII nella giunta della presidente Monica Lozzi, a candidato presidente nel XV. E’ Salvatore Basile l’uomo scelto da ReVoluzione Civica per tentare di conquistare lo scranno più alto di Roma nord. Il fedelissimo di Lozzi proverà a scardinare gli equilibri del Quindicesimo: storico feudo del centrodestra dove però negli ultimi otto anni hanno governato centrosinistra (2013-2016 Torquati) e M5s con Stefano Simonelli. RomaToday lo ha incontrato per chiedere all’assessore dell’Appio quali sono i suoi programmi e la sua visione sul territorio più a nord di Roma.



ReVoluzione civica è un movimento nuovo qual è il suo elettorato di riferimento e a chi si rivolge la sua proposta politica?

Ai cittadini delusi dai partiti e dai movimenti tradizionali. ReVoluzione civica è la risposta ai partiti chiusi in sé stessi che dialogano solo con i propri iscritti o con qualcuno che fa gli interessi di qualcun altro ma mai quelli di Roma nonostante i proclami mediatici. Ricoprire un ruolo istituzionale significa appartenere ad una dimensione comune, alla città e alla sua gente e non essere “al di sopra” ma, al contrario, “tra” i cittadini, rimanere uno di loro con il compito di lavorare per il bene di tutti con competenza, serietà ed onestà.

Da assessore all'Ambiente e Decoro Urbano in VII Municipio alla candidatura a Roma nord. Come nasce l'idea di candidarsi presidente in XV?

Nasce da una motivazione molto semplice, il XV Municipio è il territorio che mi ha accolto nella città e nel quale ho vissuto sei anni. Tuttora sono un frequentatore quasi stabile del posto per le numerose amicizie e conoscenze fatte al mio arrivo. Questo territorio mi ha conquistato, è ricco di potenzialità e deve essere valorizzato come merita.

La movida di Ponte Milvio è una questione sempre molto calda a Roma nord: i residenti lamentano spesso schiamazzi e disturbo della quiete notturna. Quali azioni metterà in campo per mitigare la situazione, conciliare le esigenze dei locali e degli abitanti del quartiere?

Innanzitutto eliminando la sosta selvaggia e a seguire provvedendo con l'installazione di telecamere e con l'implementazione dell'illuminazione ove necessario e chiedendo alle forze dell'ordine di effettuare più passaggi in loco onde fungere da deterrenti per i malintenzionati. Nell’interesse comune avvieremo inoltre un percorso di sensibilizzazione tra Istituzioni e Attività Commerciali per migliorare la qualità della vita notturna che deve svolgersi secondo le norme di legge attualmente vigenti come: il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni o a chi si trova già in uno stato di ebbrezza, ridurre la presenza di vetro fuori dai locali e non effettuare sconti tali da favorire un indiscriminato consumo di alcol.

Il palazzetto di Colli d’Oro è ormai da anni un ecomostro abbandonato nella pineta di Labaro. Che cosa pensa di fare in merito? A suo avviso si andrà verso il recupero o alla demolizione totale?

ReVoluzione Civica è contro ogni cementificazione e la tutela del verde è una priorità. La nostra azione di governo, messa in atto al Municipio VII dove ho ricoperto il ruolo di Assessore all’Ambiente, è sempre andata nella direzione della rigenerazione urbana, quindi fin da subito ci batteremo per la rimozione dell’eco-mostro ed il ripristino del verde, ovviamente avviando un percorso partecipativo con i cittadini che verranno sempre coinvolti ed aggiornati.

A Valle Muricana c’è un centro polifunzionale abbandonato da anni. Inammissibile per una periferia che di spazi di aggregazione ne conta davvero pochi. Come pensa di recuperarlo?

In primo luogo intervenendo per sanare il contenzioso tra il comune ed il consorzio e successivamente avviando la riqualificazione del Centro decidendo insieme ai Comitati di Quartiere ed ai cittadini la destinazione d’uso.

La Cassia è in balia dei cinghiali. Seppur non di competenza diretta, qual è il suo impegno in merito?

Il problema della presenza dei cinghiali ha assunto non poca rilevanza e deve essere studiato ed affrontato, per questo occorre un tavolo tecnico ed un'apposita pagina sul sito municipale che funga da mezzo di comunicazione con tutti i cittadini che potranno così seguire l'evolversi dei lavori sull'argomento in maniera tale di far comprendere e conoscere a tutti chi fa che cosa e soprattutto come lo fa.

Qualora fosse eletto presidente, quali saranno le prime tre priorità da affrontare per il territorio?

Vorrei affrontare il tema della sicurezza stradale mediante la realizzazione di zone 30 in prossimità di scuole e degli ingressi ai parchi pubblici, la creazione di compostiere di comunità e di mini isole ecologiche per migliorare da subito la raccolta differenziata perfezionando così il sistema di raccolta e smaltimento ed infine battermi per assicurare un maggior potere ed autonomia al Municipio per assumere un ruolo formale nei servizi offerti dalle partecipate, fornitrici dei servizi essenziali (AMA - ACEA – Ecc.) e snellire le procedure amministrative.

Perchè i cittadini del Municipio XV dovrebbero votare Salvatore Basile presidente?

Perché votano uno di loro e studieremo insieme cosa è meglio per noi, il confronto e la partecipazione vedrà sempre aperta la porta di questo Municipio.