VIDEO | Elezioni municipio XV: intervista a Irene Badaracco, candidata presidente per il M5s

Dalla movida di Ponte Milvio al futuro del palazzetto dello sport di Colli d’Oro fino all’impianto di trasbordo e quindi la questione rifiuti a livello locale: sono state molte le tematiche affrontate nell’intervista di RomaToday a Irene Badaracco, candidata presidente del M5s in Municipio XV

La movida di Ponte Milvio

Sulla movida di Ponte Milvio Badaracco punta alla contemperazione degli interessi dei residenti e dei gestori dei locali, puntando al rispetto del Regolamento di Polizia Urbana che consente la somministrazione di bevande alcoliche fino alle 3 di notte senza possibilità di asporto. “Così si possono evitare le urla e gli schiamazzi di chi fa abuso di alcool”. C’è poi la storia del “ponte mollo” da valorizzare “attraverso segnaletica turistica digitale e visite alla Torretta Valadier”.

Il palazzetto di Colli d’Oro: opera incompiuta

Sul palazzetto dello sport di Colli d’Oro che giace incompiuto da anni nella pineta di Labaro, Badaracco richiama l’attenzione sull’apertura di un tavolo con la cittadinanza “per capire le esigenze del quartiere e dei ragazzi”. Percorso partecipato per stabilire il futuro dell’impianto sportivo mai realizzato.

Servizi in periferia

Per quanto riguarda le periferie rifiuta l’etichetta di “quartieri dormitorio”. Ma come portare i servizi in tutte le zone, anche quelle più estreme? La candidata presidente del M5s dichiara l’obiettivo di “intervenire con una pianificazione di rigenerazione urbana, a partire da parchi e aree verdi per inserirle nel tessuto urbano e fornire ai cittadini attività virtuose e di qualità”.

I rifiuti di Roma nord tra trasbordo e differenziata

Il tema rifiuti è il primo punto del programma del M5s in Municipio XV. Badaracco vuole "raggiungere la percentuale di raccolta differenziata come da piano di Ama (65% entro il 2024 ndr.) in tutto il territorio”. Barra dritta sulla realizzazione dell’impianto di compostaggio a Cesano e di un’altra isola ecologica, la seconda nel territorio di Roma nord.

(riprese di Simone Massaccesi, montaggio di Veronica Altimari)