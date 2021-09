VIDEO | Elezioni municipio XV: intervista a Andrea Signorini, candidato presidente per il centrodestra

Dalla questione della movida di Ponte Milvio con l’arduo compito di conciliare le esigenze dei gestori dei locali, degli avventori e dei residenti al recupero di spazi incompleti o abbandonati come Studio XX a Labaro e il centro polifunzionale di Valle Muricana. C’è poi da decidere sul futuro del Palazzetto dello Sport che giace incompiuto e decadente a Colli d’Oro. Sono stati tanti i temi affrontati nell’intervista di RomaToday ad Andrea Signorini, candidato presidente del Municipio XV per il centrodestra. Arriva nella corsa per lo scranno più alto di via Flaminia dopo una lunga esperienza politica in II Municipio. Ma Roma nord, dice, è dove vive da sempre con la sua famiglia.

La movida di Ponte Milvio

Ponte Milvio, attrazione per i tifosi diretti all’Olimpico e fulcro della movida romana. L’esigenza è quella di conciliare le necessità degli appassionati di sport e della vita notturna, dei gestori dei locali e dei residenti che spesso denunciano caos e disturbo della quiete. Per Signorini è evidente che andranno calibrati i diritti di tutti: dei residenti e delle categorie produttive “che hanno pagato un prezzo altissimo durante la pandemia”. Punta l’attenzione anche sulle responsabilità di Comune e Prefettura, “romperò le scatole - annuncia - a Sindaco e Prefetto per garantire la piena vivibilità della zona”.

Palazzetto di Colli d’Oro

Tra le questioni che la prossima amministrazione del Municipio XV dovrà affrontare c’è anche quella del Palazzetto di Colli d’Oro, l’impianto sportivo rimasto incompleto che da anni giace come un ecomostro nella pineta di Labaro. Signorini propone una verifica strutturale preliminare e sottolinea la necessità per quel quadrante di un impianto sportivo così importante. L’intenzione è quella di coinvolgere Coni e Federazioni Sportive per il recupero del bene.

Gli spazi abbandonati e inutilizzati: Studio XX, fontana di Labaro e centro di via Sulbiate

Sugli spazi abbandonati o inutilizzati Signorini promette massimo impegno. Dal centro polifunzionale di Valle Muricana che vorrebbe destinare alle fasce più deboli “per farci un asilo o un centro per gli anziani”, nonostante esista già quello di via Pomponesco; alla fontana di Labaro che giace degradata e mal funzionante. “La fontana di Labaro non piace a nessuno, fa acqua da tutte le parti” - dice sottolineando le pessime condizioni del monumento tra muffa e perdite. Ne auspica utilizzo e contesto migliore. Su Studio XX, lo studio di registrazione da due anni chiuso perchè nessun bando è stato fatto per affidarlo, Signorini parla di “incapacità dei Cinque Stelle” e promette l’immediato avvio della procedura pubblica per affidarlo a realtà che possano farlo tornare attivo.

Le priorità di Signorini per il Municipio XV

Decoro, sicurezza e manutenzione delle strade sono le priorità indicate da Signorini. Nell’immediato “il primo impegno sarà quello restituire al palazzo del Municipio le bandiere di Roma e quella dell’Italia in stato più decoroso”.



(riprese e montaggio Simone Massaccessi)