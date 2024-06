Il XV municipio è sempre più anziano e quasi la metà dei residenti vive da solo

Sempre più anziani e sempre meno giovani. Il XV municipio invecchi a visto il numero delle nascite il trend non sembra poter cambiare. È stato approvato il piano sociale di Roma Nord, uno strumento con il quale si progetta il futuro dei servizi nel territorio. Nel corposo documento è stata fatta anche una fotografia della popolazione residente.

Il XV municipio è sempre più vecchio

Nel 2022, la popolazione residente nel XV municipio era di 160.630 cittadini, praticamente in line con i dati dal 2017 in poi. Al 31 dicembre 2022, il 22% dei cittadini del territorio aveva oltre 65 anni (pari a 35.212 residenti), mentre appena il 13% non aveva ancora compiuto 16 anni (21.295). I residenti in età lavorativa, aventi un’età compresa tra i 20 e i 64 anni, raggiungevano il numero di 97.574 unità, pari al 60% della popolazione residente.

Il dato che fa riflettere, però, è l’aumento, sia in termini assoluti che in termini percentuali rispetto alla popolazione residente, degli ultraottantenni dal 2017 ad oggi cui fa riscontro, parallelamente, la diminuzione del numero dei giovani fino a 20 anni. Nel 2017 c’erano, infatti, 29.844 persone di età compresa nella fascia 0-19 e nel 2022 sono scese a 27.844. si contano, invece, 2.000 ultra ottantenni in più: da 10.158 del 2017 ai 12.062 del 2022.

Calano i nuovi nati

Ovviamente questi numeri si riflettono anche sui nuovi nati. Nel 2022 sono nati 950 bambini su un totale di 17.208 bambini nati sull’intero territorio capitolino, con un tasso di natalità nel Municipio XV del 5,9%. Nel 2017, invece, i nuovi nati erano 1.126 equivalenti ad un tasso di natalità del 7%

Parallelamente alla diminuzione del tasso di natalità si è registrato un incremento del tasso di mortalità, che dal 7,7% del 2017 è passato al 9,1% nel 2022 con 1.458 persone decedute, di cui l’89% nella fascia di età over 65 anni.

Sempre più single

Quasi la metà dei nuclei familiari del territorio è composta da una sola persona. Aumentano, quindi, i single sul territorio che rappresentano il 45% del totale.