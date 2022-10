Il municipio dove è impossibile rinnovare la carta di identità

A Roma nord ci sono solo gli open day a dare una chance a chi deve fare o rinnovare la carta di identità. Si perchè negli uffici anagrafici del Municipio XV è ancora impossibile prendere appuntamento tramite l’Agenda CIE, il sistema di prenotazione online che consente alla pubblica amministrazione di gestire gli appuntamenti.

In Municipio XV impossibile rinnovare la carta di identità

Scorrendo la bacheca delle date disponibili il messaggio per gli uffici del Quindicesimo è sempre lo stesso: “La sede non offre al momento disponibilità per prenotare un appuntamento. Si prega di riprovare in un secondo momento, altri cittadini potrebbero cancellare nel frattempo il loro appuntamento. Per ulteriori informazioni inerenti alla mancanza di disponibilità si prega di far riferimento direttamente alla sede”.

Due uffici anagrafici restano chiusi

Eppure a Roma nord dei quattro anagrafici che erogano servizi demografici (in via Flaminia c’è solo l’ufficio matrimoni) ad oggi soltanto due sono aperti: quello di Prima Porta in Piazza Saxa Rubra e quello de La Storta, in via Enrico Bassano. Troppo poco per rispondere alle esigenze di un territorio che per estensione supera il Comune di Milano e conta circa 160mila residenti, solo per dare l’idea più di Livorno.

L’appello: “Riaprire sportelli di Ponte Milvio e La Storta”

Così l’opposizione incalza e chiede all’amministrazione di riaprire le sedi di Cesano e Ponte Milvio, servendo così anche le parti più periferiche e centrali del territorio. “Se da una parte la sede anagrafica di via Riano, fortemente voluta dall’ultima amministrazione di centrodestra, è stata chiusa a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus e ad oggi non è ancora stata riaperta, per quanto riguarda la sede di Cesano la struttura comunale è stata chiusa al pubblico per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria. Lavori terminati da tempo, ma la sede è ancora inaccessibile” - dice Giuseppe Mocci, consigliere della Lega in Municipio XV. “La giunta municipale sa bene quanto sia importante per il territorio questo presidio, che oltre ai servizi che offre riveste anche un importante carattere storico. La prolungata chiusura degli uffici e la mancanza di comunicazione da parte dell’amministrazione - prosegue l’esponente del centrodestra - sta destando non poca preoccupazione tra i residenti che temono che l’ufficio non riapra i battenti”. Da qui l’interrogazione al presidente del XV Municipio, Daniele Torquati, e l’appello: “Si provveda al più presto alla riapertura dell’ufficio anagrafico di Cesano e si faccia chiarezza sul prolungarsi della chiusa al pubblico di Ponte Milvio”.

Open day carta identità in Municipio XV

Intanto fino al 10 dicembre 2022, per il rinnovo delle carte di identità elettroniche, il Municipio XV punterà sulle aperture straordinarie dei suoi Uffici Anagrafici. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 29 ottobre dalle 08.30 alle 13.30 presso la sede di La Storta in Via Enrico Bassano 10. Al fine di garantire un accesso regolamentato ed evitare disagi ai cittadini, è necessaria la prenotazione online esclusivamente nella giornata di venerdì 28 ottobre 2022. Dalle ore 09.00, e fino a esaurimento delle disponibilità, sarà possibile richiedere un appuntamento direttamente tramite l'Agenda CIE . Tutti i cittadini che otterranno il ticket di prenotazione avranno garantita la possibilità di effettuare la richiesta di rilascio del documento nella giornata di sabato 29 ottobre 2022, recandosi presso la sede di La Storta muniti di fototessera e di una carta di pagamento elettronico.