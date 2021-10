Il Municipio XV verso il ballottaggio, Torquati: "Alle promesse preferisco impegno, voglio finire lavoro iniziato nel 2013"

Il Municipio XV si prepara al ballottaggio: da una parte il candidato presidente del centrodestra, Andrea Signorini, che nel primo turno ha ottenuto il 41% dei voti; dall’altra il candidato presidente del centrosinistra e già ex minisindaco a Roma nord (2013-2016), Daniele Torquati. Una sfida appassionante con i due schieramenti chiamati a raccogliere i voti ottenuti dai competitor e soprattutto richiamare alle urne gli astenuti che in Municipio XV sono stati il 55%.

RomaToday ha incontrato Daniele Torquati, fresco dell’endorsement del candidato presidente della lista Calenda sindaco Tommaso Martelli, per sapere a poche ore dal ballottaggio previsioni e programmi per il territorio.

Il ballottaggio è alle porte. A Roma nord c’è anche un grosso tema legato all’astensionismo essendo stato il secondo municipio che ha votato di meno. Quali sono gli elettori da convincere al secondo turno?

Con il ballottaggio si ricomincia da zero. E’ vero che al primo turno molti elettori non sono andati a votare, e questo è accaduto anche nel nostro Municipio, ma questa è una partita nuova, tutta da decidere. Proprio per questo, l’invito che facciamo a tutti è quello di tornare alle urne, indipendentemente dalla scelta che ognuno vorrà fare. Dare il proprio voto per il futuro Sindaco di Roma e il per il nuovo Presidente del Municipio significa non solo partecipare attivamente alla costruzione del futuro della nostra città e dei nostri quartieri ma anche assumersi e far assumere delle responsabilità, assolutamente necessarie per il bene del nostro territorio.

Proprio nelle scorse ore è arrivato l'endorsement del candidato presidente della lista Calenda sindaco nei tuoi confronti. Un appoggio cercato?

Sin dall’inizio di questa campagna elettorale abbiamo puntato sui contenuti. Temi e proposte dedicate al territorio, frutto di anni di lavoro sia al governo che in opposizione. Oggi, il fatto che questo messaggio sia passato e che il candidato Presidente della lista Calenda Sindaco per il Municipio XV, Tommaso Martelli, lo abbia apprezzato, è per me una grande soddisfazione. Non si tratta di “cercare” voti ma piuttosto di veicolare il nostro messaggio sui contenuti, sui programmi legati al territorio e alle opportunità di sviluppo economico, sociale e culturale del Municipio. Con Martelli c’è stato proprio questo, ci siamo confrontati su cinque punti programmatici che vanno dalla riqualificazione del mercato di Piazza Monteleone di Spoleto, all’impegno per la bonifica della discarica di Via del Baiardo; la viabilità di Tor di Quinto per il laghetto e il mantenimento e lo sviluppo della convenzione dell’Olgiata perchè resti un comprensorio autogestito. Ultimo, ma non per importanza, il rafforzamento delle convenzioni pubblico – private per la gestione degli spazi verdi e degli asili. E’ un primo punto di partenza per la condivisione di un progetto comune e molto più ampio, ma anche una naturale convergenza programmatica, nonostante la divisione al primo turno.

Parti da uno svantaggio di tredici punti rispetto al tuo sfidante, Andrea Signorini. Gap che si può colmare? E se si su quali argomentazioni punterai per ribaltare lo scenario?

Non è la prima volta che il centrodestra, che in questo territorio ha sempre potuto contare su un importante voto di opinione, raggiunge questi grandi numeri. Nel 2013, quando alla fine al ballottaggio vincemmo la prima volta nella storia questo Municipio, l’altro candidato alla Presidenza, Giacomini, raggiunse addirittura il 48%. Il risultato che abbiamo raggiunto con il voto del 3 e 4 ottobre è un grande risultato, ce lo aspettavamo ma è la dimostrazione che in questi anni abbiamo lavorato e siamo cresciuti, soprattutto a livello territoriale. Molti cittadini ci hanno già premiato a prescindere dai loro schieramenti di appartenenza al primo turno, mi auguro accada anche al ballottaggio. Abbiamo un programma ricco, accurato, studiato per la comunità, e conosciamo il territorio. Questo Municipio non si può più permettere di perdere tempo, ci sono delle priorità assolute come il risanamento idraulico, la mobilità e la riqualificazione delle periferie per le quali non si può più aspettare.

Quali sono i primi tre provvedimenti o le prime tre tematiche/questioni che affronterai qualora fossi eletto presidente del Municipio XV?

Una su tutte, il più urgente: il risanamento idraulico. Le cittadine e i cittadini del nostro municipio hanno il diritto di vivere sereni e senza la paura che le loro case e i loro esercizi commerciali si allaghino a ogni pioggia intensa. Ci sono dei quartieri come Prima Porta, Corso Francia e Ponte Milvio che necessitano assolutamente del completamento di opere contro il rischio idraulico. Per l’esempio l’impianto di Via Procaccini, finanziato e terminato nel corso della nostra precedente amministrazione e mai entrato in funzione per un mancato allacciamento da parte di Roma Capitale e il collettore alto della Farnesina, impianto che, una volta terminato, ridurrebbe l’afflusso di acqua del 50% a valle, e quindi a Corso Francia. C’è poi il tema dei trasporti e della mobilità, criticità per tutto il quadrante nord di Roma, per cui se da una parte va programmato il potenziamento complessivo dell’offerta del trasporto pubblico sia su gomma che su ferro, anche in ottica di scala metropolitana, dall’altro si devono migliorare le infrastrutture stradali e metterle in sicurezza. Concludo con la rigenerazione urbana, i rifiuti, il decoro e le politiche sociali, temi di assoluta priorità per tutelare non solo le periferie di questo municipio ma anche i quartieri più centrali.

Manca poco, ti sarai fatto un’idea della squadra che eventualmente ti accompagnerà nell’esperienza di governo del territorio. Puoi darci qualche nome in anteprima?

Mancano circa 48 ore al voto, non è ancora finita. Nel corso della nostra precedente amministrazione, ma anche in questi cinque anni all’opposizione, il lavoro di squadra è stato fondamentale. Non a caso il programma di questa campagna elettorale, e la stessa campagna, sono frutto di un lavoro condiviso e coordinato tra persone che hanno sempre creduto fortemente in quello che fanno e lo fanno in funzione del territorio e della comunità. Al netto di questo prima di formare la nuova squadra è necessario vincere. Pensiamo a vincere e poi si farà la nuova Giunta.

Perchè gli elettori del Municipio XV al ballottaggio dovrebbero votare Daniele Torquati presidente?

Perché non possiamo lasciare un lavoro a metà e perché quanto fatto non vada sprecato. Mi riferisco alla nostra precedente amministrazione, dal 2013 al 2016, ma anche ai cinque anni in opposizione che mi hanno visto presente al 100% in tutte le sedute di Consiglio. Non solo, conosciamo il territorio: le sue criticità ma anche i punti di forza. Perché vogliamo continuare a lavorare sui punti deboli e investire sulle opportunità per far ripartire il Municipio. E poi perché alle promesse ho sempre preferito l’impegno, la discussione sui temi reali, il confronto con la cittadinanza, e soprattutto le soluzioni concrete e definitive. Il nostro programma è tutto questo, è un patto con il nostro territorio e con la comunità.