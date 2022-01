Il Municipio XV attiva la consulta del volontariato: a Roma nord la solidarietà fa rete

La proposta di istituzione era stata già votata due anni fa, l'Albo delle associazioni, movimenti e organizzazioni di volontariato del territorio cinque mesi dopo ma effettivamente l’organo consultivo non era mai passato dall’esistenza teorica alla pratica. Così il Municipio XV ha impegnato il presidente, Daniele Torquati, ad attivare la Consulta delle Associazioni di volontariato, di Promozione Sociale e onlus.

Il Municipio XV attiva la Consulta del volontariato

“Con questo documento intendiamo lavorare affinché la realtà del volontariato territoriale possa finalmente fondarsi su basi solide, a tutela dei più fragili ma anche a garanzia del nostro territorio” - hanno scritto in una nota l'assessora alle Politiche Sociali del Municipio XV, Agnese Rollo, e il presidente della Commissione, Alfonso Rago.

La Consulta del Volontariato del Municipio XV, quale organismo democratico di partecipazione, identità, autonomia e rappresentanza delle differenti realtà territoriali, “rappresenterà tutti i cittadini un passo avanti verso una nuova solidarietà condivisa e partecipata ma anche una nuova progettualità di iniziative e attività a favore della comunità e dei meno abbienti”.

A Roma nord la solidarietà fa rete

Non un caso che tra i primi quindici documenti protocollati della nuova consiliatura di via Flaminia 872 ci fosse appunto la richiesta di attivazione della Consulta per creare rete e progetti utili nel campo del volontariato e dell'assistenza, dei servizi sociali, della protezione civile e della sanità, come anche delle attività educative e di catechesi, di impegno per l'ambiente, lo sport, la raccolta di sangue e il supporto per l'organizzazione di iniziative culturali e ricreative. “Oggi - hanno concluso Rollo e Rago - è stato fatto un altro passo in avanti, continueremo a lavorare con responsabilità e a tutela di uno dei beni più preziosi del nostro territorio, il volontariato".