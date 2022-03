Guerra in Ucraina, a Roma nord attivato lo sportello solidale: coordina donazioni e ospitalità

Una task force a livello cittadino, ma anche tante iniziative territoriali dedicate alla gestione dell’emergenza in Ucraina, all’accoglienza e al supporto di chi è arrivato a Roma in fuga dalla guerra.

Guerra in Ucraina: attivo lo sportello solidale in XV

In Municipio XV è stato attivato lo sportello solidale per sostenere il popolo ucraino con azioni coordinate e continuative: tramite l’indirizzo mail volontariato.mun15@comune.roma.it le cittadine e i cittadini del territorio potranno scrivere per donare derrate alimentari e farmaci; offrire ospitalità in abitazioni private o segnalare necessità di ricongiungimenti familiari; offrire o richiedere mediazione culturale; offrire o richiedere attività ludico ricreative. Sul sito istituzionale del Municipio XV presenti anche tutte le informazioni su punti di raccolta e gli elenchi delle derrate alimentari e dei farmaci utili.

“Il lavoro che il Municipio XV sta svolgendo in queste ore in maniera coordinata con il Comune di Roma e con tutte le altre amministrazioni impegnate nel fronteggiare l’emergenza in corso, rappresenta a pieno l’impegno e la volontà che questo territorio intende dimostrare nei confronti del popolo ucraino, per supportare chi è ancora bloccato nel proprio paese e chi invece sta già raggiungendo la nostra città” - hanno scritto in una nota il presidente del Municipio XV Daniele Torquati e l’assessora al Sociale, Agnese Rollo.

Numerose le associazioni e le realtà del territorio impegnate nella catena di solidarietà: dalla Croce Rossa alla Caritas, e poi ancora la Comunità di Sant’Egidio, Arci No Problem e Fondazione Arca, insieme a parrocchie, partiti e comitati di quartiere.

Una bandiera della pace in ogni scuola del XV

Un messaggio di pace che a Roma nord arriva anche dalle scuole: oltre alla raccolta di cibo, medicinali e generi di prima necessità che ha animato il Fleming su input della media Nitti, il Municipio XV ha consegnato una bandiera della pace in ogni scuola e nido del territorio.

“Un’iniziativa accolta a pieno dai dirigenti scolastici e dalle Poses dei nostri Istituti, che ringraziamo, che da giorni coinvolgono in modo attivo le loro alunne e i loro alunni, anche i più piccolini, in progetti e attività tutte dedicate alla pace e al popolo ucraino. Un gesto simbolico, quello delle bandiere nelle scuole, dal valore immenso: per ripartire e coltivare il futuro dai luoghi simbolo di educazione e di crescita. Un unico linguaggio, quello della pace, per restare uniti, accogliendo e sostenendo chi oggi ha davvero bisogno di ognuno di noi” - ha detto l’assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.