I volontari di Scientology puliscono le aree verdi di Roma Nord

I Ministri Volontari della Chiesa di Scientology di Roma sono stati autori, col supporto di AMA, di interventi di riqualificazione dei giardini e delle aree verdi di Roma Nord

I volontari hanno in totale raccolto 22 sacchi di rifiuti abbandonati e 50 bottiglie di vetro fra il Giardino in Memoria delle Foibe, i giardini di Vigna Clara e l’area del mercato rionale. L’iniziativa è avvenuta con lo scopo di riportare il decoro nelle aree verdi della Capitale, in questo caso del municipio XV, ma allo stesso tempo rendere consapevoli i cittadini sul rispetto ambientale.

“Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo” scriveva il fondatore dei Ministri Volontari Ron Hubbard e su queste parole l’organizzazione continua ad agire dando sollievo e soccorso a coloro che ne hanno bisogno.