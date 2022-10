La stazione di Roma nord è una discarica: spunta pure la carcassa di una pecora

Lungo i margini del parcheggio decine di sacchi della spazzatura abbandonati nelle sterpaglie, buste addirittura lasciate sui gradini che conducono alle banchine. Intorno micro discariche di vecchi elettrodomestici, mobili rotti e materassi. E adesso spunta pure la carcassa di una pecora.

Stazione Grottarossa: spunta la carcassa di una pecora

Non c’è pace per la stazione di Grottarossa da sempre preda degli incivili. L’estensione e la presenza di numerosi angoli bui, nonostante la fermata della Ferrovia Roma nord e la rimessa Atac, la rendono vulnerabile. Una terra di nessuno dove i pendolari parcheggiano in un grande spiazzo di fango e gli “zozzoni” agiscono indisturbati.

L’appelllo al sindaco Gualtieri per la pulizia delle stazioni

A nulla è servito l’appello dei pendolari al sindaco Gualtieri l’indomani della sua elezione: gli utenti della Roma nord avevano chiesto al Campidoglio, nell’ambito del piano di pulizia straordinaria della città, di intervenire anche sulle stazioni affinchè vi si potesse accedere “senza dover attraversare piazzali abbandonati al degrado”. Invece le stazioni, soprattutto quelle più periferiche da La Celsa e Saxa Rubra fino a Montebello, versano spesso in condizioni pessime.

Il Municipio XV contro gli incivili

La carcassa di pecora a Grottarossa ha riacceso i riflettori su una questione annosa. “Si è toccato il fondo. Su quel quadrante del municipio abbiamo fatto una bella pulizia ma sembra una battaglia su una montagna di sabbia, gli sforzi profusi vengono vanificati dai gesti degli incivili” - racconta a RomaToday il consigliere di Italia Viva in XV, Max Petrassi, già presidente della Greenside Roma, una onlus che da temopo si occupa del decoro della città. “Sulle stazioni della Roma nord soffriamo molto il fenomeno del littering, gli spazi periferici vengono considerati terre più facili da attaccare. Stiamo cercando per questo di fare sopralluoghi continui, monitorare i punti del municipio più sensibili all’abbandono dei rifiuti. Purtroppo - commenta - situazioni di degrado non mancano: da via Tiberina a Ponte Milvio, lungo gli argini del Tevere. Stiamo cercando di pulire anche l’area di via del Bajardo. Il territorio è grande ma lo battiamo palmo a palmo per contrastare gli incivili e chi non ha a cuore questa città”.