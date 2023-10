Da Grottarossa a Cesano, 765 mila euro per la messa in sicurezza dei costoni pericolanti

Il Municipio XV ha chiesto che la risistemazione del nuovo collegamento viario di via Veientana venga inserito nell’appalto quadro di manutenzione dell’ufficio strade, “riconoscendone il carattere prioritario dell’intervento nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Parco di Veio e dalla Sovrintendenza”. Contestualmente il parlamentino di Roma nord (le opposizioni si sono astenute o votato contro) ha votato un documento perché i fondi attualmente disponibili nel piano investimenti, circa 764 mila euro, siano invece destinati per il contrasto al dissesto idrogeologico a partire dalla valutazione delle situazioni più critiche dei costoni franosi di via di Grottarossa, via Solario, via della Stazione di Cesano e via Riserva Campetti.

La maggioranza del XV: “Abbiamo rimesso in sesto bilancio”

“In questi due anni con grande fatica è stato rimesso in sesto il bilancio municipale, operazione che ci ha permesso di concludere cantieri infiniti mai chiusi e opere che altrimenti non si sarebbero potute realizzare. Allo stesso tempo, nonostante non fosse stata fatta alcuna istruttoria, abbiamo deciso di mantenere il finanziamento per via Veientana, proprio perché frutto di una risoluzione dell’ottobre del 2019. La votazione sul documento - commentano dalla maggioranza di centrosinistra in Municipio XV - segna quindi la conclusione di un grande lavoro fatto per la sistemazione del bilancio e conferma la rilevanza di quest’opera senza però sottovalutare il tema del rischio idrogeologico, prioritario per il nostro territorio e portato avanti in piena autonomia".

"Mentre infatti a livello nazionale si continuano a sottovalutare i rischi derivanti dall’emergenza climatica con un grave taglio dei fondi Pnrr destinati alla prevenzione del rischio idrogeologico, i territori - sottolineano da Roma nord - si ritrovano quotidianamente a far fronte a questo grande problema; un’emergenza ormai cronica che non possiamo ignorare e a cui dobbiamo far fronte urgentemente ad ogni livello”.