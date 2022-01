Raccolta straordinaria dei rifiuti a Grottarossa: arriva il centro mobile di Ama

Dare ai cittadini la possibilità di smaltire a pochi passi da casa, in modo corretto e gratuito i rifiuti ingombranti e le apparecchiature elettroniche riducendo così anche l’odioso fenomeno delle microdiscariche che attanagliano molte aree di Roma nord. Il Municipio XV ha chiesto e ottenuto l’arrivo del Centro Mobile di raccolta Ama a Grottarossa: i container della Municipalizzata faranno tappa presso l’area del mercato sabato 29 gennaio.

Raccolta rifiuti ingombranti a Grottarossa

Li i cittadini, dalle 8 alle 12.30, potranno conferire rifiuti ingombranti, particolari e RAEE. Sarà possibile gettare: oggetti in legno, metalli, ingombranti (divani, materassi). RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner. Si ricorda che il servizio è riservato alle utenze domestiche e non saranno accettati: inerti, calcinacci e olio motore.

Il centro mobile di Ama torna sulla Cassia

"Dopo molti anni i Centri Mobili torneranno in quartieri dove il servizio era stato soppresso” - sottolinea l’assessore all’Ambiente del Municipio XV, Marcello Ribera. “Nella programmazione del 2022 abbiamo previsto sia l'aumento delle giornate dedicate a questo servizio sia l'estensione nei vari quartieri del Municipio: Corso Francia fino a Valle Muricana per l'asse Flaminia e fino a Cesano e Osteria Nuova per l'asse Cassia".