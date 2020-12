Roma nord, sequestrata una gabbia per cinghiali: era nel parco frequentato dai cittadini

Era armata pronta per catturare animali selvatici. Solo il tempestivo intervento dei guardiaparco, allertati dalla Polizia Locale, ha consentito di individuare e sequestrare una gabbia prima che potesse illegalmente intrappolare cinghiali o uno dei numerosi cani a passeggio nel Volusia: il parco urbano nel quartiere di Grottarossa, sulla Cassia.

Parco Volusia, sequestrata gabbia per la cattura illegale dei cinghiali

Si perchè la gabbia, innescata e pronta alla cattura, si trovava nel bel mezzo del polmone verde frequentato da cittadini che li portano a spasso i propri amici a quattro zampe: liberi di correre tra prati sconfinati. Da parte dei vigili tentato anche un appostamento, senza però esito. E’ scattata dunque la denuncia contro ignoti: la gabbia è stata sequestrata dalla Polizia Locale e trasportata dai guardiaparco in custodia giudiziaria presso l’Ente Parco.

Il Parco di Veio: "Episodio gravissimo, qui tantissimi cani"

“E’ un episodio gravissimo” – ha commentato il presidente del Parco di Veio, Giorgio Polesi. “Il Volusia è un parco urbano a ridosso di via di Grottarossa ed è molto frequentato dai cittadini che portano a spasso i cani. Solo l’Ente Parco può, nell’ambito del piano di controllo dei cinghiali, utilizzare questo mezzo di cattura in luoghi ben lontani dalla frequentazione umana, e non per scopi lucrativi ma per limitare il numero dei cinghiali all’interno dell’area protetta”.

A Roma nord l'incubo bracconieri

A Roma nord torna dunque l’incubo bracconieri. Nel maggio di due anni fa stupore e indignazione avevano investito La Giustiniana dove i membri del Comitato di Quartiere, impegnati in un'azione di pulizia straordinaria nel Parco dei Martiri della Storta, si erano imbattuti nella presenza di lacci: i cavi di acciaio, utilizzati dai cacciatori di frodo, pronti a scattare e catturare indiscriminatamente qualsiasi animale di passaggio. Sarebbe successo lo stesso con la gabbia rinvenuta al Volusia e, fortunatamente, rimossa prima di spiacevoli incidenti e catture illegali: dentro trovati solo aculei di istrice.